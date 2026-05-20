Fortnite finalmente vuelve a la App Store en todo el mundo

El juego vuelve en medio de una disputa legal entre Epic Games y Apple.

Después de años de conflicto judicial y acusaciones cruzadas, Fortnite ya está nuevamente disponible en la App Store de Apple a nivel mundial. El regreso marca un nuevo capítulo en la disputa entre Epic Games y Apple por las políticas de pagos y las comisiones que cobra la tienda digital de iPhone y iPad.

La noticia fue confirmada por la empresa a través de su newsroom oficial y también por Tim Sweeney, fundador y CEO de la compañía, quien celebró el regreso del popular battle royale a los dispositivos iOS. Sin embargo, lejos de significar una tregua, Epic Games dejó en claro que continuará enfrentando las prácticas que considera anticompetitivas dentro del ecosistema de Apple.

Según explicó la desarrolladora, la decisión de volver a la App Store llega después de que Apple reconociera ante la Corte Suprema de Estados Unidos que reguladores de distintos países siguen de cerca el caso para determinar qué tipo de comisiones puede aplicar la empresa sobre las compras digitales.

Desde Epic sostienen que Apple eventualmente deberá transparentar cómo calcula las tarifas que cobra dentro de la App Store y aseguran que muchos gobiernos no permitirán que continúen los “cargos abusivos” una vez que esa información salga a la luz.

Epic apunta contra las restricciones de Apple

En su comunicado, Epic Games volvió a cuestionar varios aspectos del funcionamiento de la tienda de Apple. Entre ellos, mencionó la prohibición de tiendas de aplicaciones alternativas y las limitaciones impuestas sobre métodos de pago externos.

La compañía también aseguró que distintos reguladores internacionales ya avanzaron contra estas prácticas. Puntualmente, citaron nuevas legislaciones impulsadas en Japón, la Unión Europea y el Reino Unido para abrir el mercado móvil y fomentar una mayor competencia entre plataformas y sistemas de pago.

Aún así, Epic considera que Apple continúa esquivando esas regulaciones mediante requisitos técnicos, tarifas adicionales y mensajes restrictivos para los usuarios y desarrolladores.

Fortnite ya está nuevamente disponible en la App Store de Apple a nivel mundial.

Australia sigue siendo una excepción

Pese al regreso global de Fortnite a la App Store, el juego todavía no volvió oficialmente a Australia. Allí, Epic ganó un caso judicial contra Apple y la Justicia determinó que varias de las condiciones impuestas a los desarrolladores eran ilegales.

Sin embargo, Epic afirma que Apple sigue aplicando esos términos, motivo por el cual la empresa solicitó nuevas medidas judiciales. Según detallaron, no regresarán al mercado australiano hasta que existan condiciones de pago que consideren legales y justas para todos los desarrolladores de iOS.