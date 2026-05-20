Del monte cordobés al mundo: La Forastería se despide de Argentina con un ritual imperdible en el Matienzo

La Forastería (Foto: gentileza prensa).

El colectivo artístico cordobés La Forastería regresa a la Ciudad de Buenos Aires para ofrecer una última función antes de encarar una ambiciosa gira internacional. La cita será el próximo jueves 23 de mayo en el Club Cultural Matienzo, en lo que promete ser una noche cargada de ritmo, mística y energía colectiva.

Nacida en la tranquilidad de Casa Grande, en pleno monte cordobés, esta "tribu" musical logró consolidar una identidad sonora única. Su propuesta derriba fronteras al fusionar la música electrónica con instrumentos en vivo y profundas raíces latinoamericanas. En sus sets conviven sin prejuicios el funk, el afrobeat, el reggae y la psicodelia, transformando cada presentación en una experiencia ritual e inmersiva que va mucho más allá de un simple concierto.

Para esta despedida en Buenos Aires, la banda desplegará un formato de live set con músicos en escena y una puesta visual y sonora especialmente diseñada para la ocasión. Será la última oportunidad del público local para conectar con su intensa impronta orgánica antes de que el grupo arme las valijas.

Rumbo a un nuevo tour internacional

El show en el Matienzo marcará el cierre de su etapa local antes de iniciar un tour que los llevará por 15 países durante los meses de junio, julio y agosto. No es un terreno nuevo para ellos: el colectivo ya cuenta con un recorrido de más de 120 presentaciones internacionales, incluyendo paradas en grandes festivales del circuito europeo como Ozora, Woodstock Forever y Shambala.

Mientras tanto, La Forastería sigue trabajando en la producción de Del monte al mundo, un documental que retrata su historia y la notable expansión de un proyecto autogestivo que nació en las sierras y hoy proyecta su pulso ancestral hacia los escenarios del mapa global.

Entradas para La Forastería en Club Cultural Matienzo

Todavía quedan entradas para el show que dará La Forastería este jueves 23 de mayo en el Club Cultural Matienzo (Av. Juan Bautista Justo 2959, CABA). Las mismas pueden conseguirse a través de la página oficial de Matienzo, en el siguiente link.