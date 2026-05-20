Actividades gratuitas para jubilados en parques de la Ciudad: cuáles son las propuestas y horarios.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con distintas propuestas gratuitas destinadas a personas mayores que buscan mantenerse activas, socializar y desarrollar nuevas habilidades. A través de Bienestar Ciudadano y las Estaciones Saludables, se ofrecen actividades presenciales y virtuales que incluyen ejercicio físico, talleres recreativos, espacios de estimulación cognitiva y asesoramiento profesional.

Las actividades están pensadas para promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida en jubilados, con encuentros que se realizan en distintos parques y espacios verdes de la Ciudad. En este sentido, además de las actividades grupales, también hay controles y asesorías orientadas al bienestar integral.

Jubilados pueden acceder a diferentes actividades en parques de la ciudad.

Además de las actividades grupales, Bienestar Ciudadano brinda asesoramiento en bienestar mediante controles básicos y acompañamiento de profesionales como enfermeros y nutricionistas. El objetivo es ayudar a incorporar hábitos saludables y sostenerlos a largo plazo. De esta manera, personas de la tercera edad pueden acceder a una serie de cuidados de manera gratuita.

Qué actividades gratuitas hay para jubilados en los parques de la Ciudad

Entre las propuestas gratuitas disponibles se encuentran clases y talleres diseñados para estimular tanto el cuerpo como la mente. Las clases de actividad física son una de las opciones más elegidas y se desarrollan al aire libre. Incluyen disciplinas como tai chi, stretching, pilates, yoga, entrenamiento funcional, gimnasia localizada, ritmos, salsa, bachata, newcom, tango y folclore, entre otras alternativas.

También se ofrecen talleres cognitivos con actividades que combinan memoria y juego. Estos espacios buscan trabajar habilidades vinculadas con la atención, la percepción, la comprensión y el desarrollo del lenguaje, mediante dinámicas participativas.

Por otra parte, hay talleres de escritura creativa y literatura, orientados a estimular la imaginación y ejercitar la mente. Los encuentros incluyen ejercicios de escritura, lectura, reflexión y debate grupal. Asimismo, las propuestas recreativas incluyen actividades relacionadas con el arte y la creatividad, como el dibujo, caricaturas, cerámica, bordado, huerta y proyectos de arte sustentable.

Por último, todos los meses se llevan a cabo actividades especiales. Este mes de mayo se llevará adelante una jornada con muestras de folclore, cocina tradicional sin gluten y taller de escarapelas artesanales para celebrar nuestras tradiciones, cultura e identidad. Tendrá lugar el viernes 29 de mayo a las 12.30 hs en la Estación Saludable Parque Chacabuco, Av. Asamblea y Emilio Mitre.

Horarios y dónde consultar las actividades

Los horarios, sedes y días de cada actividad pueden variar según el parque o la Estación Saludable en la que se desarrollen. La grilla completa con todas las propuestas y sus cronogramas actualizados puede consultarse en este link. Ahí se pueden revisar las actividades disponibles, filtrar por tipo de propuesta y conocer los horarios vigentes para cada espacio de la Ciudad.