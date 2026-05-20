Cómo reaccionar y responder rápido a los estados de WhatsApp

La novedad fue detectada en la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.19.8, donde algunos usuarios ya pueden probar un sistema de reacciones rápidas integrado directamente en la barra de respuesta de los estados. Por ahora está en etapa de prueba y el despliegue global llegará de forma progresiva.

Cómo funcionaba antes y qué cambia

Hasta ahora, reaccionar a un estado requería varios pasos. Era necesario abrir el estado y deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para ver el listado de emojis disponibles, desde donde se elegía la reacción. Un proceso que, si bien no es complejo, interrumpe el flujo de ver estados en secuencia.

Con la nueva función, eso desaparece. WhatsApp muestra tres emojis destacados de forma visible y permanente, permitiendo responder con un solo toque y sin pasos intermedios. Los tres iconos predeterminados son la cara con ojos de corazón, la cara llorando de risa y la cara sorprendida.

La privacidad se mantiene

Un detalle importante: las reacciones siguen siendo privadas. Estas respuestas se envían en privado al autor del estado y mantienen cifrado de extremo a extremo, por lo que solo el destinatario recibe la interacción. No hay ningún contador público de reacciones visible para otros contactos, como sí ocurre en Instagram o Facebook.

Por qué WhatsApp apuesta a esto

La lógica detrás de la función es clara: reducir la fricción para aumentar la interacción. La idea detrás de esta función es aumentar las interacciones espontáneas y hacer que responder a los estados sea tan sencillo como dar "me gusta" en otras redes sociales. WhatsApp viene potenciando los estados como herramienta social desde hace meses, y esta actualización va en esa dirección.

Para el usuario, la ventaja práctica es concreta: una foto o un video pueden recibir una reacción en un toque, sin necesidad de abrir el chat ni escribir nada. Si bien los tres emojis predeterminados no son configurables por ahora, se espera que futuras versiones permitan personalizar cuáles aparecen en la barra rápida.