Privacidad total en WhatsApp: llegó la función más esperada para ocultar tus mensajes de ojos extraños

La función todavía está en fase de pruebas, pero apunta a reforzar el control sobre conversaciones privadas.

WhatsApp está probando una nueva función de mensajes temporales que promete llevar la privacidad un paso más allá. La novedad es que los mensajes ya no comenzarán a borrarse apenas se envían, sino después de que el destinatario los vea. De esta manera, el temporizador se activa únicamente cuando la otra persona abre el chat y visualiza el contenido.

Según se conoció, la plataforma permitirá elegir entre distintos tiempos de eliminación automática: 5 minutos, 1 hora o 12 horas. Una vez cumplido el plazo configurado, el mensaje desaparecerá del chat sin necesidad de intervención manual. La función todavía está en fase de pruebas, pero apunta a reforzar el control sobre conversaciones privadas y datos sensibles dentro de la aplicación de mensajería de Meta Platforms.

Cómo funcionarán los nuevos mensajes temporales

La diferencia con los mensajes temporales actuales es importante. Hasta ahora, WhatsApp ofrecía opciones para borrar automáticamente los mensajes después de 24 horas, 7 días o 90 días desde el momento del envío. Con este nuevo sistema, el tiempo empieza a correr recién cuando el receptor accede al contenido, algo pensado especialmente para chats más privados o información que no debería quedar almacenada demasiado tiempo.

La información surgió a partir de reportes publicados por WABetaInfo donde se detalla que la herramienta busca reducir aún más la huella digital dentro de la app. La idea detrás de este cambio es ofrecer mayor flexibilidad y minimizar el riesgo de que mensajes sensibles permanezcan guardados innecesariamente en los dispositivos.

La plataforma permitirá elegir entre distintos tiempos de eliminación automática.

WhatsApp refuerza las funciones de privacidad

WhatsApp viene reforzando sus herramientas vinculadas a la privacidad durante los últimos años. Entre las funciones ya disponibles aparecen las fotos y videos de visualización única, la posibilidad de ocultar el estado “en línea” y distintas configuraciones para limitar quién puede ver información personal.

Aunque la nueva función todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, todo indica que llegará primero a las versiones beta antes de expandirse globalmente. Como suele ocurrir con este tipo de actualizaciones, Meta podría introducir cambios adicionales antes de habilitarla para todos los usuarios de WhatsApp.