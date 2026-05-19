Asombro por la revelación del Paz Martínez por la versión original de un tema popularizado por Rodrigo

El cantautor tucumano Paz Martínez reveló la historia detrás de uno de sus temas más conocidos, Qué ironía, que alcanzó gran popularidad en la voz de Rodrigo en una versión cuarteto. Aunque muchos conocen la canción por el estilo y letra que el cordobés le imprimió, la canción original tiene una historia muy diferente.

Martínez explicó que compuso Qué ironía junto a su colega Juanjo Noveira, quien aportó la primera frase de la letra: “Con él eres ciudad, conmigo aldea. Con él eres fatal, conmigo buena”. Mientras manejaba por la ruta, se inspiró y creó el estribillo que hoy muchos argentinos recuerdan. La canción original es una balada, muy distinta al ritmo acelerado que luego popularizó Rodrigo.

“Cuando la escuché por Rodrigo en versión cuarteto me gusto mucho más, Rodrigo la hizo famosa, le dio popularidad y le dio el toque que necesitaba. Uno hace las letras, pero las canciones después vuelan con alas propias", agregó Paz.

El Paz Martínez recordó que Rodrigo admiraba mucho sus canciones y que se conocieron cuando el cordobés tenía apenas catorce años. “Me llamó su papá y me dijo ‘Beto, mi hijo canta muy bien, tenés que escribirle canciones’”, contó. Además, en una entrevista radial, reveló que "El Potro" lo invitó a cantar en el Luna Park, pero no pudo aceptar porque tenía un compromiso en Santa Fe.

Paz Martínez confesó: "Rodrigo la hizo famosa, le dio popularidad y le dio el toque que necesitaba".

En esa charla telefónica, Rodrigo le mencionó que estaba preparando una versión en cuarteto de otra canción, Amor pirata, que finalmente nunca grabó. Así, esta historia muestra cómo una canción puede transformarse y adaptarse, dejando en evidencia la influencia y el respeto mutuo entre estos dos artistas argentinos.

No es Rodrigo: se conoció cuál es el artista de cuarteto más escuchado en Spotify

Aunque Rodrigo Bueno sigue siendo una leyenda indiscutida del cuarteto y su huella permanece imborrable en la historia de la música argentina, un nuevo nombre lidera el género en Spotify. La plataforma reveló el ranking actual de los artistas de cuarteto más escuchados, y el primer puesto no le pertenece al recordado “Potro”.

Con más de 9 millones de oyentes mensuales, Luck Ra se posiciona como el cuartetero más popular del momento en Spotify. El artista cordobés logró conquistar al público con su estilo fresco, colaboraciones exitosas y una versatilidad que lo lleva a cruzar géneros sin perder la esencia del ritmo bailable nacido en Córdoba.

Rodrigo, a pesar de haber fallecido hace más de dos décadas, se mantiene vigente en el gusto popular. Con más de un millón de oyentes mensuales, su clásico Ocho Cuarenta (1998) acumula más de 88 millones de reproducciones y figura entre las 10 canciones de cuarteto más escuchadas en la historia de la plataforma.