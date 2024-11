Impacto en el cuarteto por la relación desconocida entre Nahuel Pennisi y El Potro Rodrigo: "Era"

El vínculo desconocido entre Nahuel Pennisi y El Potro Rodrigo: "Era".

Nahuel Pennisi abrió su corazón y decidió contar su vínculo desconocido con El Potro Rodrigo. El famoso cantante folklórico reveló que, por más de que sorprenda a más de uno, su vida y carrera musical estuvieron signadas por el intérprete de cuarteto que falleció en el 2000 por un accidente de auto.

En diálogo con Seguimos en El Doce, noticiero que se emite por la señal cordobesa El Doce, Pennisi destacó la importancia del cuarteto en su vida y aseguró que Rodrigo fue un gran guía en su camino profesional. Precisamente, el cantante destacó que el era muy fanático del Potro y que su muerte terminó "desconectándolo un poco del cuarteto" ya que le resultó muy dolorosa.

Sin embargo, años después de extrañar a su ídolo, La K'onga le propuso cantar en conjunto el hit de su autoría, Universos Paralelos, y ahí sintió que regresó su pasión. "Como que volví a conectarme con esta música de manera mucho más profunda", reveló sobre los el grupo musical. Además, reconoció sobre la música de Rodrigo: "No era un tipo que hablaba de metáforas, era un tipo directo y está buenísimo".

Impacto en el folklore por lo que decidió contar Nahuel Pennisi: "Lo antes posible"

Nahuel Pennisi es uno de los artistas más reconocidos del país que incursionó de lleno en el género del folklore. El cantante y guitarrista de 33 años viene de lanzar su nuevo disco Momentos y en este contexto, brindó una entrevista y realizó una que emocionó a todos los fanáticos de su música.

El 2024 de Nahuel Pennisi fue intenso porque realizó muchos recitales en muchas partes del país, lanzó su nuevo álbum y colaboró con otros artistas. En medio de esta vorágine, se detuvo a profundizar sobre el armado de su disco Momentos en diálogo con Show On TV de Tucumán.

"Yo creo que la música decora todas las sensaciones que vivimos y el dolor también inspira. En el dolor uno tiene más que decir", expresó en primera instancia. "Si estás contento, no sé si te van a dar ganas de escribir un libro de poesía, porrque estás tan contento que te vas a jugar a a pelota, estás con tus amigos, tu compañera. Ahora, si estás triste agarrate porque vas a agarrar la lapicera, los papeles, todo", agregó.

El músico se presentó en Tucumán y tiene recitales programados para estar en Venado Tuerto, Santa Fe; y General Belgrano, Buenos Aires. "Uno quiere sacar afuera todo eso porque se quiere recuperar lo antes posible. Y la forma más linda es sacándolo. La música está buena para eso", consideró en lo que fue un testimonio que conmovió a los fanáticos del folklore.

El día que Nahuel Pennisi conoció a Charly García

El músico se pronunció sobre cuán movilizante fue el día en que conoció a uno de sus ídolos: "Me dice su asistente, Nahuel: “Charly te quiere saludar”. Yo no lo podía creer. No me gusta como idolatrar, porque tampoco me gusta que lo hagan conmigo. Entonces yo lo saludé como: 'Charly, ¿cómo andás? Qué bueno encontrarte por acá. ¿Todo bien?'. No se me vino el 'maestro', 'Dios', porque no sé si él está cómodo con eso... Desde ahí es que empieza la complicidad con las personas: de tratarlo de igual a igual".