Asombro en el cuarteto por la historia secreta de “La Mano de Dios”, el homenaje a Diego Maradona

Diego Maradona y Rodrigo Bueno vivieron una amistad especial y la canción "La Mano de Dios" fue un homenaje perfecto para el astro del fútbol.

El cantante Rodrigo Bueno quedó inmortalizado en la memoria de los amantes del cuarteto, pero también dejó una huella imborrable en los futboleros con la canción “La Mano de Dios”, con la que homenejeó a Diego Maradona a principios del año 2000. Sin embargo, el compositor del hit fue Alejandro Romero, quien reveló varios detalles y momentos pocos conocidos sobre la creación que mejor conmemora al astro del fútbol, a cuatro años de su fallecimiento.

Era la década del 90´, cuando “El Potro” Rodrigo llamó a quien entonces era su cuñado para que componga una canción para su próximo trabajo discográfico. El hermano de Alejandra, última pareja del cuartetero, le presentó como primera colaboración “La Mano de Dios” y apenas la escuchó, sabía que iba a ser un éxito. “Él conocía mis canciones a través de mi hermana que cantaba a la mañana. Él le preguntaba ´¿esa de quién es?´ y ella le decía ´esa es de mi hermano´ y fue así como Rodrigo conoció mi lírica”, contó el compositor.

Sobre esos inicios trabajando con el cordobés, Romero explicó que no le aclaró sobre qué temática tenía ser la canción y que por eso le costó mucho empezar a componer. Según relató, llegó a pensar en dejar la música y dedicarse a otra cosa. Pero todo cambió cuando sintió una voz interna que le iba dictando los versos, hasta completar la canción que se volvió en un himno maradoneano. A medida que avanzaba con su creación, se dio cuenta de que estaba escribiendo era para el capitán de la Selección argentina que ganó el Mundial de México 1986.

Además, el compositor recordó con mucha emoción cuando le reveló su trabajo a Rodrigo porque el cantante la escuchó una vez y anticipó todo éxito que iba a tener: “Escuchó la canción muy emocionado, me abrazó, me besó, dijo que iba a ser su último éxito y me dijo ´no sabes lo que hiciste´. Porque yo no tomaba dimensión de lo que le había llevado”. También reveló que el Potro, como única condición para cantarla, le pidió que se sume a la banda y que lo acompañe en su gira como corista.

Como resultado, el cuartetero y su cuñado pasaron a tener una relación muy cercana, ya que en los meses siguientes hicieron muchos viajes. Entre estos, Romero destaca uno a Estados Unidos, y otro a Tucumán, donde juntos escribieron Hospital de niños. “Rodrigo era un gran intérprete de muchísima sensibilidad y sumándole el ritmo de cuarteto, que él lo emanaba, lograba representar la personalidad de Diego, hiper sensible, pero también hiper alegre”, analizó el compositor.

La importancia del cuarteto en el éxito de "La Mano de Dios", el homenaje para Diego Maradona

Sin embargo, también destacó la clave del tunga tunga para el éxito del tema: “Creo que el ritmo del cuarteto era el ritmo que debía ser elegido, fue un plus para que trascienda y recorra el mundo en una alfombra mágica que es el ritmo del cuarteto”. En tanto, años más tarde del lanzamiento de la canción, en la previa del cumpleaños de una de las hijas de Maradona, Claudia Villafañe invitó al creador del famoso tema a una celebración privada en la famosa casa ubicada en la esquina de Segurola y Habana.

Como bien repasó Alejandro en una entrevista, ese día llevó una guitarra y cantó lo que le iban pidiendo los invitados, hasta que apareció el mismísimo Diego Maradona, que hasta el momento no estaba entre el público privado. “Maestro, maestro, ¿No te puedo pedir yo una? ¿No me cantas la mía?”, fue la frase del “Diez”. “Para iniciar a cantar tuve que cerrar los ojos”, confesó Romero y completó sobre ese momento inolvidable: “Por la mitad de la canción tuve el valor de nuevamente abrirlos, y descubrí que Diego estaba a medio metro mío disfrutando”.