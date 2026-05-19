El Arsenal se proclama campeón de la Premier League por primera vez en 22 años

El Arsenal puso fin el martes a una espera de 22 años para conquistar el título de la Premier League, al ser confirmado campeón tras el empate 1-1 entre el Bournemouth y el Manchester City, segundo en la tabla.
Líder durante casi toda la temporada, el equipo de Mikel Arteta cuenta ahora con cuatro puntos de ventaja a falta de un partido, y el choque del domingo ante el Crystal Palace será ahora una coronación.
El Arsenal había vencido al Burnley por 1-0 el lunes, lo que significaba que el City tenía que ganar en la costa sur para prolongar la lucha hasta la última jornada.
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Pero un City apagado se vio por detrás en el marcador tras el gol de Eli Junior Kroupi en la primera parte, y el tanto de Erling Haaland en el tiempo de descuento llegó demasiado tarde.
El Arsenal, que había quedado subcampeón en las tres temporadas anteriores, suma ahora 14 títulos de liga inglesa y se sitúa solo por detrás del Manchester United y el Liverpool, que cuentan con 20 cada uno.
Arteta había dicho el día anterior que sería el "mayor fan" del Bournemouth durante un par de horas el martes, y el título se selló finalmente gracias a que su buen amigo Andoni Iraola orquestó el empate del club de la costa sur.
Sus sentimientos fueron seguramente compartidos con los aficionados del Arsenal que vieron el partido en pubs y bares cercanos al Emirates Stadium, el estadio del club del norte de Londres.
Con información de Reuters