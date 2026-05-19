El Arsenal se proclama campeón de la Premier League por primera vez en 22 años

Premier League - Arsenal vs Burnley

​El Arsenal puso fin el martes a una espera de 22 años ‌para conquistar el ‌título de la Premier League, al ser confirmado campeón tras el empate 1-1 entre el Bournemouth y el Manchester City, segundo en la tabla.

Líder durante casi toda la temporada, el equipo de Mikel ​Arteta cuenta ahora ⁠con cuatro puntos de ventaja a ‌falta de un partido, y ⁠el choque del domingo ⁠ante el Crystal Palace será ahora una coronación.

El Arsenal había vencido al Burnley por 1-0 ⁠el lunes, lo que significaba que ​el City tenía que ‌ganar en la costa ‌sur para prolongar la lucha hasta la ⁠última jornada.

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Pero un City apagado se vio por detrás en el marcador tras el gol de Eli Junior Kroupi ​en ‌la primera parte, y el tanto de Erling Haaland en el tiempo de descuento llegó demasiado tarde.

El Arsenal, que había quedado subcampeón en ⁠las tres temporadas anteriores, suma ahora 14 títulos de liga inglesa y se sitúa solo por detrás del Manchester United y el Liverpool, que cuentan con 20 cada uno.

Arteta había dicho el día anterior que sería ‌el "mayor fan" del Bournemouth durante un par de horas el martes, y el título se selló finalmente gracias a que su buen amigo Andoni Iraola orquestó el empate ‌del club de la costa sur.

Sus sentimientos fueron seguramente compartidos con los aficionados del Arsenal ‌que vieron ⁠el partido en pubs y bares cercanos al Emirates Stadium, ​el estadio del club del norte de Londres.

Con información de Reuters