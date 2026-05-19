Tiene 15 años y creó una tortuga robótica que detecta la contaminación y especies invasoras bajo el océano

Tiene 15 años y creó una tortuga robótica que detecta la contaminación y especies invasoras bajo el agua

Evan Budz, un adolescente de solo 15 años, logró crear una tortuga robótica con ayuda de la inteligencia artificial. La creación del estudiante canadiense denominada BURT permite detectar especies invasoras y contaminación en el océano sin molestar a los animales marinos en su hábitat.

Denominada en inglés Bionic Underwater Robotic Turtle (BURT), la tortuga robot nació luego de que el joven canadiense observara a las tortugas mordedoras de los Grandes Lagos y estudiara cómo se desplazan en el agua sin alterar el entorno, según informó Popular Science.

Así es BURT: la tortuga robótica que un adolescente creó con IA

La tortuga fue creada por una combinación de biomimetismo, robótica e inteligencia artificial aplicada al monitoreo ecológico. Su diseño está inspirado en el movimiento natural de las tortugas acuáticas, incluso con aletas. Si bien se adentra en el mar, no cuenta con hélices tradicionales como los submarinos, sino que se desplaza de forma estable y silenciosa.

La tortuga fue creada por biomimetismo, robótica e inteligencia artificial

Esta cualidad es clave porque permite circular por ecosistemas vulnerables, sin interferir ni alterar a las especies, como sí sucede con la mayoría de drones submarinos.

La gran característica de BURT es que cuenta con un sistema de aprendizaje automático que puede reconocer especies invasoras, residuos plásticos y señales de estrés térmico o blanqueamiento de corales con una precisión del 96%. El joven canadiense entró al sistema para que pueda analizar imágenes y datos del ambiente mientras el robot navega.

Un invento relativamente económico que se destaca en el mundo

El invento se destaca porque fue creado con materiales accesibles y componentes relativamente económicos. En detalle, la tortuga robot fue presentada por Budz en el Certamen de la Unión Europea para Jóvenes Científicos (EUCYS), una de las competencias juveniles más importantes del mundo en innovación tecnológica y científica, donde Canadá quedó destacada.

La combinación del biomimetismo, la disciplina que imita mecanismos presentes en la naturaleza, con la inteligencia artificial podría ser una gran clave para monitorear diferentes ecosistemas, detectar problemas ambientales a tiempo y generar soluciones eficientes para combatirlos.