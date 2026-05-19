Un pueblo de 3000 habitantes busca vecinos y subasta terrenos para iniciar una vida tranquila

España es uno de los países que los argentinos eligen para emigrar e ir en búsqueda de nuevas oportunidades, entre las que también se encuentra la posibilidad de comprar un terreno. Hace unos días se conoció que un pueblito de 3000 habitantes busca nuevos vecinos que quieran vivir entre cerros, bosques y montañas.

Se trata de Olmeda de la Cuesta, ubicado en la provincia de Cuenca, que se propuso combatir la despoblación a partir de la subasta de terrenos a precios accesibles para incentivar y atraer nuevos habitantes, familias, trabajadores remotos y personas que quieran una vida más tranquila.

A principios de marzo, el Ministerio de Hacienda informó la subasta pública de 58 fincas rústicas en la provincia de Cuenca, entre las que figura una parcela en Olmeda a tan solo 105 euros (u$s 122). También incluyó terrenos repartidos por varios términos municipales conquenses, entre ellos Cardenete, Olmeda de la Cuesta, Minglanilla, Henarejos, Valdemeca, Belmonte, La Melgosa, Portalrubio de Guadamejud y Villalba del Rey.

¿Cómo es vivir en Santo Olmeda de la Cuesta?

El pueblo se caracteriza por sus calles silenciosas, paisajes rurales, casas de piedra y un ritmo de vida completamente diferente al de las grandes ciudades. Si bien cuenta con unos 3000 habitantes, los residentes permanente son menos de 30 que se congregan en el casco histórico de Santo Olmeda.

Ubicado a dos horas de Madrid, el pueblo ofrece a los interesados en vivir allí:

Posibilidad de trabajar remoto.

Costo de vida más bajo.

Poco tránsito.

Vivir rodeado de naturaleza.

Sentimiento de comunidad.

La medida apunta a jóvenes, familias y emprendedores con ganas de dejar atrás la vida de ciudad.

¿Quiénes pueden participar de las subastas?

Para mudarse a este pueblo, hay que cumplir con una serie de requisitos legales y organizar cuestiones de cotidianeidad. Aquellos que tengan la ciudadanía europea podrán mudarse con facilidad, pero aquellos que no deberán tramitar una visa o un permiso de residencia.

También es necesario conseguir casa o terreno disponible en el pueblo, por lo que deberán realizar el empadronamiento en el ayuntamiento local para acceder a servicios y registrar el domicilio.

¿Qué trabajos puedo hacer en Santa Olmeda de la Cuesta?

Al ser una comunidad rural y pequeña, las oportunidades más comunes son:

Agricultura.

Ganadería.

Turismo rural y alojamientos.

Gastronomía y casas de huéspedes.

Artesanías y oficios.

Construcción y refacción de viviendas.

Emprendimientos vinculados a la naturaleza o el turismo.

Las fincas en venta

Si bien la subasta se realizó el pasado 8 de abril, el dato que más llamó a atención fue la finca 19 de Olmeda de la Cuesta, en el paraje La Vuelta Grande, por 105 euros, pero esta sólo se vende conjuntamente con la finca número 18, situada en el mismo paraje, cuya precio era de 550 euros.

Entre las fincas más asequibles también aparecieron varias parcelas en Henarejos, dentro de la tercera subasta. Es el caso de la finca número 33, en el paraje Fuente Perros, con un precio de salida de 144,50 euros, o la número 35, en Vallejo Juan Rama, que arranca en 150,17 euros. También figuran parcelas en Cardenete desde 200 euros, como la finca número 4, situada en El Pantano.