La UNCA defendió los números frente a los cuestionamientos por los graduados y el gasto educativo

Mientras el presidente Javier Milei brinda charlas de economía en las universidades privadas, el conflicto entre el sistema universitario público y el Gobierno se profundiza por el ajuste financiero de las casas de altos estudios. El rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano, defendió los números de la universidad al asegurar que defendió la eficiencia de la gestión institucional al destacar que la casa de altos estudios "la relación es de 10 alumnos por docente", un indicador que garantiza la calidad académica y desmitifica los cuestionamientos oficiales sobre el gasto educativo.

Tras destacar el fuerte respaldo de la comunidad catamarqueña a la cuarta Marcha Federal en defensa de la universidad pública, Arellano realizó precisiones para contrarrestar los cuestionamientos externos sobre el rendimiento institucional y el uso de los recursos, en un contexto donde el reclamo central sigue siendo que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento, sancionada por el Congreso y vetada por el libertario.

Frente a versiones que señalaban una supuesta desproporción en las plantas de personal, el rector detalló que la universidad catamarqueña cuenta con una población de alrededor de 18.000 estudiantes y entre 1.500 y 1.600 docentes, fijando la relación real en un aproximado de 10 alumnos por docente de manera general. En ese sentido, explicó que la mayoría posee dedicaciones simples o semiexclusivas —de 10 o 20 horas de responsabilidad laboral— debido a que muchos ejercen la actividad privada en sectores como Ciencias Económicas o Derecho, mientras que las ingenierías o agronomía demandan perfiles con un 50% de dedicación completa.

En tanto, rechazó el concepto de "alumno crónico", atribuyendo la extensión en la duración de las carreras a la realidad socioeconómica: indicó que entre el 50% y el 60% de los alumnos de la UNCA deben trabajar de manera parcial o temporal para costear sus estudios, lo que estira el promedio de finalización de una carrera de cinco años a un lapso real de 7 años y medio.

Pese a que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, sostiene que "Argentina tiene una de las tasas de egreso más baja de la región", el último dato de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) publicado en 2022 marca que el país tiene 63,9 graduados cada 10 mil habitantes. De esta manera, se ubica en el 8° puesto entre 16 países con datos disponibles.

Según detalló El Esquiú, Arellano se refirió a las declaraciones del diputado nacional Adrián Brizuela sobre las partidas asignadas. Si bien reconoció la existencia de los fondos aprobados, advirtió que el presupuesto convalidó una fuerte pérdida salarial al quedar por debajo de los 7,1 billones solicitados originalmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo que marca un desfinanciamiento de las áreas de infraestructura, extensión e investigación.

Docentes universitarios convocan a otra semana de paro nacional contra el ajuste de Milei

Tras la falta de respuestas oficiales a las demandas salariales y presupuestarias, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió avanzar con una nueva semana de paro nacional en todas las universidades públicas del país, que se llevará a cabo entre el 25 y el 31 de mayo.

La decisión fue tomada por el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales del gremio, en un clima de creciente malestar docente. Esta nueva etapa de lucha se da como respuesta directa a lo que consideran un incumplimiento deliberado de la Ley de Financiamiento por parte de la gestión Milei, así como a la parálisis total de las negociaciones paritarias.

Desde la conducción de CONADU fueron tajantes al explicar los motivos de la huelga. “La voz del pueblo argentino se escuchó muy fuerte el 12 de mayo pasado: la universidad pública se defiende. El Gobierno nacional respondió con ajuste. Nosotros respondemos con más lucha”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de la federación.

El diagnóstico económico que presentan los gremios es alarmante: según las cifras difundidas por CONADU, los salarios universitarios acumulan una caída del 34% en su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Sin actualizaciones paritarias desde octubre de 2024, muchos de los cargos iniciales de la carrera docente e investigación quedaron por debajo de la línea de la canasta básica, una situación que la federación define como “insostenible”.