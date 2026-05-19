Una famosa periodista de TN volvió a apostar al amor a los 48 años: "Estoy arrancando algo”

Una conductora de TN y El Trece reveló detalles privados de su vida durante el programa de Mirtha Legrand.

La periodista Dominique Metzger volvió a apostar al amor a sus 48 años y decidió compartir una noticia sobre su vida privada durante la última emisión del programa de La Noche de Mirtha (El Trece).

Dominique reveló que está atravesando por una nueva aventura sentimental y confesó que ya no se encuentra soltera: “Estoy arrancando algo, Mirtha”. Asimismo, describió la situación actual de su vida y la definió como una “etapa de enamoramiento”: “Sí, hace poquito. Estoy contenta. Él es tranquilo, no es del medio, que viene bien. Estoy en la etapa de enamoramiento”.

A pesar de la contundente respuesta de Dominique, la conductora insistió en descubrir el nombre o la profesión del misterioso compañero amoroso. Sin embargo, la periodista frenó la situación y aseguró entre risas nerviosas: “Él no tiene nada que ver con el medio. Me pongo nerviosa, Mirtha”. Finalmente, la conductora de Telenoche aprovechó la ocasión para dedicarle un gesto romántico a su pareja desde la televisión: “Le mandamos un beso, él sabe, y yo estoy muy contenta con esto”.

Dominique Metzger revela detalles íntimos sobre su vida privada

El perfil de la periodista Dominique Metzger siempre fue bajo. Sin embargo, comparte detalles íntimos si la situación lo amerita. En agosto de 2023, impactó al público al revelar que antes de elegir el periodismo como camino, tuvo un rápido pero intenso camino por la gastronomía: “Estudié cocina, me recibí, pero no lo quise ejercer porque mientras iba estudiando, fui trabajando y haciendo pasantías, y ahí me di cuenta de que no era para mí”.

Por otro lado, su testimonio acerca de la maternidad causó conmoción en el mundo mediático. En una entrevista de Para Ti, la periodista aseguró: “No me veo teniendo muchos hijos. Es más, no sé si tendría hijos todavía, eso es producto del amor y de un proyecto de a dos. Pero sí, soy muy familiera”.