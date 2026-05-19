Furor por Poki: los 5 videojuegos gratis de pelea más divertidos

Poki se posiciona como una de las mejores opciones para disfrutar juegos de pelea gratis.

Los juegos de pelea siguen siendo uno de los géneros más buscados para pasar el rato rápido desde el navegador, y Poki se convirtió en una de las plataformas favoritas para hacerlo sin descargar nada. Dentro de su enorme catálogo hay opciones para todos los gustos: desde lucha libre caótica hasta combates arcade llenos de armas y explosiones.

Si buscás videojuegos gratis, fáciles de arrancar y que además sean divertidos para jugar solo o con amigos, hay varios títulos que sobresalen por encima del resto. Acá repasamos cinco juegos de pelea de Poki que valen la pena y que, además, no necesitan instalación ni registro para empezar a jugar.

Los mejores juegos de pelea gratis de Poki

Rowdy Wrestling

Uno de los más entretenidos del catálogo. Este juego mezcla lucha libre con física exagerada y partidas rápidas donde el objetivo es sacar a los rivales del ring. Tiene modos para un jugador y multijugador local, ideal para jugar con amigos desde la misma PC. Además, los movimientos son simples, así que cualquiera puede engancharse enseguida.

Temple of Boom

Si te gustan los combates arcade con estética retro, este juego es una gran opción. Combina disparos y pelea en escenarios llenos de enemigos y armas diferentes. Lo más divertido es que cada partida cambia constantemente gracias a las oleadas de rivales y al caos que se genera en pantalla. También tiene modo cooperativo local.

Wrestle Bros

Un juego de lucha libre con estilo caricaturesco que apuesta por partidas rápidas y movimientos exagerados. Tiene personajes variados y un gameplay muy dinámico, perfecto para quienes buscan algo competitivo pero relajado al mismo tiempo. El foco está puesto en los golpes espectaculares y en sacar al rival de combate con maniobras absurdas.

Boxing Physics 2

Este título lleva el boxeo al terreno del humor absurdo. Los personajes se mueven con físicas ridículas y cada pelea puede terminar de manera completamente inesperada. Justamente ahí está su encanto: no busca ser realista, sino generar situaciones caóticas y muy divertidas, especialmente en el modo para dos jugadores.

Boxing Physics 2 lleva el boxeo al terreno del humor absurdo.

Iron Snout

Acá controlás a un chancho experto en artes marciales que tiene que sobrevivir a ataques constantes de lobos enemigos. La propuesta es simple, pero extremadamente adictiva. Los controles responden muy bien y las peleas se vuelven cada vez más frenéticas a medida que avanzan los segundos. Es uno de esos juegos ideales para partidas cortas.

Poki sigue creciendo como una de las plataformas más populares para jugar gratis desde el navegador. Y dentro de la categoría de pelea, estos títulos se destacan por ofrecer acción inmediata, controles simples y mucha diversión sin necesidad de descargar absolutamente nada.