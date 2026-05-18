Neymar al Mundial 2026: Ancelotti confirmó que la lista de jugadores convocados para la Selección de Brasil

Quiénes son los convocados de la Selección de Brasil para el Mundial 2026.

La Selección de Brasil anunció la lista de 26 convocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y contará con Neymar Jr. quien, a pesar de las dudas en la previa, volverá a vestir la camiseta de su país después de casi tres años. El plantel que comanda Carlo Ancelotti, el encargado de dar a conocer los nombres en una conferencia de prensa, contará con otras figuras de renombre como Alisson, Gabriel Magalhães, Raphinha y Vinicius Jr..

A pesar de la emoción por el regreso del astro brasileño, actualmente en el Santos, también llaman la atención algunas de las ausencias en la nómina. Entre ellas destacan Richarlison y Joao Pedro, dos futbolistas de gran presente en el fútbol europeo y que estuvieron presentes durante el proceso de Eliminatorias Sudamericanas.

La lista completa de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio).

: (Liverpool), (Fenerbahçe), (Gremio). Defensores : Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Danilo (Flamengo) , Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Douglas Santos (Zenit), Ibañez (Al-Alhi), Leo Pereira (Flamengo)

: (PSG), (Arsenal), (Flamengo) , (Roma), (Flamengo), (Juventus), (Zenit), (Al-Alhi), (Flamengo) Volantes : Cas emiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad).

: (Manchester United), (Newcastle), (Flamengo), (Botafogo), (Al-Ittihad). Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Olympique de Lyon), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

Los 26 convocados por Ancelotti.

El camino de Brasil en la fase de grupos del Mundial 2026

La 'Canarinha' integra el Grupo C junto con Marruecos, Haití y Escocia; previamente, disputará dos amistosos ante Panamá y Egipto como preparación. Su debut será el 13 de junio a las 19 horas (en Argentina) frente al combinado africano en el MetLife Stadium de Nueva York, en un duelo de altísimo voltaje. Luego, enfrentará a los centroamericanos el 19 de junio a las 22 horas y cerrará su participación contra los europeos el 24 de junio, también a las 19 horas.

Rodrygo y Estevao, las dos jóvenes figuras ausentes en la convocatoria

Ancelotti no podrá contar con dos jóvenes futbolistas de gran presente en Europa para esta competencia: tanto Rodrygo (Real Madrid) como Estevao (Chelsea) quedaron desafectados por lesiones. El extremo del 'Merengue' sufrió en marzo una rotura del ligamento cruzado anterior, razón por la que estará entre seis y ocho meses inactivo; Estevao, por su parte, padeció un desgarro en el tendón de la corva de grado 4, una lesión que suele demandar, como mínimo, cinco semanas de recuperación.

El fixture de la Selección de Brasil para el Mundial 2026