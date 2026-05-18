Huawei suma alertas tempranas de terremotos a sus celulares: cómo funciona

Fuente: Digital Trends Español.

Esta tecnología no predice los terremotos, sino que los detecta en tiempo real. El mecanismo funciona mediante el acelerómetro integrado en los teléfonos, un sensor capaz de identificar las vibraciones características de las ondas sísmicas. Cuando múltiples dispositivos en una misma zona registran un patrón consistente con un temblor, el sistema lo procesa y dispara una alerta masiva a los teléfonos de los usuarios potencialmente afectados, todo en cuestión de segundos.

Cómo funciona la física detrás del sistema

El tiempo que gana el sistema se basa en la diferencia de velocidad entre tipos de ondas sísmicas. Las primeras en llegar son las llamadas ondas P, que son más rápidas pero menos destructivas. El sistema las detecta primero y lanza la alerta antes de que lleguen las ondas S y las ondas superficiales, que son las que generan el daño real. Esos segundos de anticipación —que pueden ser entre 10 y 60 según la distancia al epicentro— son suficientes para tomar posición de seguridad.

El sistema es colaborativo. Funciona porque miles de dispositivos en una misma región envían datos simultáneamente: cuantos más celulares con la función activa haya en una zona, más rápido y preciso es el sistema para detectar el evento y lanzar la alerta.

Cómo activarla en tu Huawei

El proceso varía levemente según el modelo y la versión de EMUI u HarmonyOS, pero la ruta general es:

Abrí Configuración en tu celular Huawei. Entrá a Seguridad y emergencia. Activá la opción correspondiente a alertas de sismos o terremotos.

En algunos modelos, según la versión del sistema, la opción puede aparecer también dentro del apartado de Ubicación o Notificaciones de emergencia. Si la opción no aparece, verificá que el software esté actualizado a la última versión disponible.

Una condición importante

Tener el celular actualizado y la función activada no garantiza recibir la alerta en todos los casos. La recepción efectiva de estas alertas depende no solo del dispositivo, sino también de los acuerdos entre los fabricantes, los sistemas operativos y los organismos de protección civil de cada país. En regiones con alta actividad sísmica como Chile, Perú o México, la función ya tiene respaldo institucional. En Argentina, la actividad sísmica es más concentrada en el oeste del país —especialmente en Mendoza, San Juan y Jujuy—, donde esta herramienta tiene mayor utilidad práctica.