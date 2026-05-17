Black Week: supermercados mayoristas arrancan la semana con descuentos de hasta un 40%

Los supermercados mayoristas llevarán adelante desde este lunes 18 hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la Black Week Nacional, su propia semana de descuentos posterior al Hot Sale. La iniciativa es impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) con el objetivo de “combatir la inflación” y estará “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”, ofreciendo descuentos de hasta el 40% en distintos productos.

Esta será la primera edición del año y tendrá cerca de 200 locales adheridos, tanto presenciales como online, que “ofrecerán promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza”, señaló la cámara de mayoristas.

Desde CADAM señalaron que el Black Mayorista “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.

En ese marco, remarcaron que “la inflación de abril fue del 2,6% mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso”, y destacaron que “el dato que difundió el INDEC fue el más bajo desde la suba del 2,5% en noviembre de 2025”.

A lo largo de toda la semana, los comercios mayoristas adheridos ofrecerán descuentos y promociones de hasta el 40% en productos de consumo masivo, entre ellos alimentos, bebidas, artículos de perfumería y limpieza. La entidad aclaró que “las promociones las definirá cada empresa adherida con sus propios descuentos y productos alcanzados”.

Los mayoristas y distribuidores de todo el país que participarán con promociones especiales durante esta semana pueden consultarse en el sitio web de la cámara empresaria, donde figuran las ubicaciones físicas de los locales y las direcciones de las tiendas online.

Cerró el Hot Sale 2026

La edición 2026 del Hot Sale cerró con una facturación total de $ 673 mil millones y más de seis millones de órdenes de compra. Bajo la modalidad digital, la mitad de las empresas declaró haber vendido lo mismo que en tres semanas bajo un ritmo habitual.

Según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las ventas registraron un crecimiento interanual del 19% respecto de la edición 2025, mientras que el ticket promedio alcanzó los $109.780, lo que representó una suba del 13%.

Durante los tres días del evento, el sitio oficial acumuló cerca de 10 millones de visitas y, de acuerdo con el relevamiento realizado entre las empresas participantes, "la mitad aseguró haber vendido en ese período el equivalente a tres semanas o más de operaciones habituales en comparación con abril", señaló CACE.