¿Cómo transformar tu look con accesorios clave este otoño 2026?

Conocé las tendencias que triunfan este otoño-invierno 2026.

Arrancás la mañana eligiendo tus prendas básicas de siempre: jeans, camisa y saco. Pero ese día, al sumar un accesorio, todo cambia. Los accesorios dejaron de ser simples complementos para convertirse en piezas que redefinen tu estilo.

En este otoño 2026, la consigna es clara: mezclar sin miedo, jugar con contrastes y aprovechar lo que ya tenés para construir looks originales. No necesitás renovar todo el armario, sino sumarle detalles que transformen tu outfit.

La tendencia se inclina hacia una estética retro con toques modernos. Se combinan metales, se superponen joyas y vuelven con fuerza piezas con personalidad, como cinturones anchos y chokers que llaman la atención.

Entre las propuestas más destacadas aparece el pañuelo estilo babushka para la cabeza, ideal para romper la neutralidad de un look en tonos beige o negro. Atado bajo el mentón o al estilo pirata, suma un aire nostálgico que vuelve con fuerza y puede ser estampado con motivos geométricos o florales.

Otra combinación que pisa fuerte es la sastrería con corbatín. Sobre camisas y blazers, este detalle inesperado aporta un toque andrógino y elegante, ideal para renovar el clásico look office-core.

El mix de metales dorados y plateados, que antes se consideraba un error, hoy es tendencia absoluta. Collares, anillos y pulseras se combinan sobre remeras o suéteres neutros, aportando dimensión y sofisticación sin esfuerzo.

Las gargantillas vuelven a protagonizar, especialmente aquellas con dijes XL, corazones metálicos o texturas de cuero. Se lucen sobre piel o prendas con escote limpio para que el choker sea el centro de atención.

Los cinturones anchos son otro accesorio clave para marcar la cintura y redefinir la silueta. Ya sea sobre un saco recto o un vestido fluido, generan estructura y un impacto visual inmediato.

El cinturón ancho se impone como protagonista de tus looks.

Los anteojos “Bug Eye” irrumpen con fuerza en el otoño: grandes, envolventes y con presencia, elevan cualquier outfit monocromo en tonos bordó, negro o verde musgo.

También regresan los accesorios voluminosos, como pulseras estructuradas y vinchas de carey, que remiten a la estética de los 2000. Combinados con joyas de cuentas, aportan un aire lúdico y despreocupado a cualquier look.

Si algo caracteriza a esta temporada es la libertad para superponer collares, apilar pulseras y combinar estilos sin atarse a reglas estrictas. La tendencia “mezcla libre” invita a construir desde lo propio, sumando joyas de formas retorcidas, piedras y diseños geométricos.

Incluso la estética “gummi”, con accesorios robustos y llamativos, como fundas de celular, agrega una capa más de diversión y personalidad a los conjuntos.

En cuanto a colores, el bordó se posiciona como el tono estrella, combinándose con beige, verde musgo y negro para crear una paleta sofisticada y fácil de llevar en el día a día.

Así, los accesorios no solo acompañan sino que se convierten en protagonistas que elevan y transforman cualquier outfit sin necesidad de empezar desde cero.