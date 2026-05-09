Tapados: cómo elegir el abrigo clave que construye todo el outfit de invierno

El tapado pasó de ser funcional a convertirse en la pieza central del look.

Durante años, el abrigo fue pensado como una prenda funcional. Hoy ocupa un lugar central dentro del armario. La lógica cambió: muchas veces el tapado es lo primero y lo único que se ve del look. Por eso, vale la pena invertir en un modelo atemporal, de buena calidad y con una silueta que funcione más allá de las tendencias pasajeras.

Los colores que nunca fallan

Los colores neutros siguen siendo los favoritos porque permiten mayor versatilidad. Negro, gris topo, camel, chocolate y azul profundo aparecen como apuestas seguras. Con cualquiera de ellos, el tapado combina con todo.

Sin embargo, también ganan terreno los tonos más intensos. Borgoña, verde oliva y terracota suman personalidad sin perder elegancia. Eso sí: si elegís un color fuerte, asegurate de que el resto del look sea más sobrio.

Tapado largo de paño: el clásico infalible

Es el comodín del invierno. Sofisticado, elegante y fácil de combinar, funciona tanto con jeans y zapatillas como con sastrería o vestidos. Los modelos oversize y rectos son los más buscados porque permiten superponer capas y generan una silueta relajada.

Un ejemplo típico es el abrigo camel largo combinado con denim azul, sweater de lana y botas negras. Es una fórmula simple que siempre funciona. El tapado largo de paño es ese abrigo que nunca falla. Si podés tener uno en tu armario, hacelo.

Los colores neutros como camel, gris topo y negro son los más versátiles.

Abrigo cruzado: elegante y favorecedor

Los modelos cruzados con cinturón ayudan a marcar la cintura y estilizar la figura. Son ideales para quienes buscan una opción más clásica y femenina. En tonos oscuros o neutros, funcionan perfecto para la oficina o eventos formales.

En colores intensos como rojo oscuro o verde bosque, aportan un toque más moderno y fashionista. El cinturón permite jugar: lo cerrás para marcar silueta o lo dejás suelto para un look más relajado.

Tapados de pelo o efecto shearling: volumen con personalidad

Las texturas suaves siguen dominando las colecciones de invierno. Los abrigos con efecto teddy, shearling o piel sintética aportan volumen y transforman cualquier look básico en uno mucho más interesante.

La clave está en equilibrarlos con prendas simples. Pantalones rectos, denim oscuro o total looks monocromáticos ayudan a que el abrigo sea el protagonista sin sobrecargar el conjunto. Si usás un tapado de pelo, que el resto del outfit sea sobrio.

Cuero y gamuza: los materiales que vuelven con fuerza

Las versiones largas en cuero o gamuza pisan fuerte este 2026. Inspirados en los años 70 y 90, estos tapados suman carácter y funcionan especialmente bien con botas altas, tejidos livianos y accesorios minimalistas.

El marrón chocolate y el coñac aparecen entre los tonos más elegidos para este tipo de prendas. Son tapados que piden looks más rockeros o bohemios. No van con todo, pero cuando van, van solos.

Qué tener en cuenta antes de comprar

La moda también atraviesa un momento más consciente. Frente al consumo rápido, muchas personas priorizan prendas duraderas y funcionales, capaces de adaptarse a distintos estilos y ocasiones. El tapado se convierte en una inversión inteligente.

Antes de elegir, evaluá estos puntos: