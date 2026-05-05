Tendencias de moda de otoño-invierno 2026: cuáles son las prendas que llegan para mayo (Créditos: Getty Images)

Mayo marca la llegada del frío y comienza a prepararnos para el invierno. Durante este mes hay tres tendencias que empezarán a verse en las calles y en las vidrieras de Argentina: el boho chic, el minimalismo de los ‘90 y un color clave que se impone como el nuevo básico de la temporada otoño-invierno 2026.

Las tres tendencias de moda que pisan fuerte esta temporada otoño-invierno 2026

El regreso del boho chic con mayor sofisticación

El estilo bohemio regresa esta temporada, pero con una madurez que lo aleja por completo de la estética desenfadada de los festivales de música. Vuelve en una versión más refinada, donde conviven el movimiento y la elegancia sin perder la esencia libre del estilo.

Entre las prendas que predominan esta temporada se encuentran:

Las blusas con volados.

Las transparencias bien resueltas.

Los vestidos largos con estampados florales en tonos profundos como berenjena, burdeos, verde petróleo.

La clave del boho chic está en combinar prendas de contraste como volados con chaquetas de cuero rectas(Créditos: Getty Images)

El secreto para que el look funcione está en el contraste: combinar esas telas livianas con materiales de peso, como chalecos de cuero, sacos de pelo o botas de caña alta, genera una tensión visual que le da al conjunto un carácter contemporáneo y bien definido.

El minimalismo de los 90 y la estética corporativa

La sastrería vuelve a ocupar el centro del guardarropa, esta vez sin límites de contexto. Los blazers con hombreras marcadas —inspirados en la estética de los años 80— regresan con fuerza, combinando autoridad y elegancia en una silueta que construye presencia. A esto se suman los tapados de líneas rectas, los pantalones de tiro alto con caída impecable y los abrigos estructurados, siempre en tonos sobrios como el gris carbón, azul marino y negro total.

Los looks sastreros con líneas rectas predominan esta temporada (Créditos: Victoria Beckham)

Más allá de la tendencia, se trata de una apuesta inteligente. Son prendas atemporales que invitan a armar looks en capas —ideales para las mañanas frescas y las tardes templadas propias de mayo—, y que funcionan tanto en un entorno laboral como en una salida casual.

Bordó, tierra y el lujo silencioso de los marrones

Si hay una paleta que define al otoño-invierno 2026, es la de los tonos cálidos y profundos. Esta temporada la dominan:

El marrón chocolate.

El terracota.

El borgoña.

El rojo cereza.

Se trata de colores que aportan una sensación de calidez y lujo contenido que se traslada desde los accesorios hasta las prendas de abrigo. El cuero —tanto sintético como natural— es el mejor material para aprovechar esta gama cromática.

El gran color de esta temporada es el borgoña (Créditos: Etsy)

Los tonos moca, chocolate y borgoña dominan camperas, pantalones de corte ancho y faldas midi pueden ser las piezas protagonistas de la temporada. La clave está en hacer una inversión versátil que funcione como punto focal de cualquier look.