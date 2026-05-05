Ver San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Ciclón busca sumar en Ecuador.

San Lorenzo visita este martes a las 23 (horario argentino) a Deportivo Cuenca de Ecuador, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Sudamericana. Un partido que puede comenzar a definir la clasificación del "Ciclón" a la siguiente instancia, después de acabar en el primer puesto al cabo de los tres primeros encuentros. Un duelo que se suma a una larga seguidilla de encuentros que el equipo de Gustavo Álvarez tuvo por delante las últimas semanas.

El conjunto azulgrana viene de perder frente a Independiente el pasado sábado, aunque logró de cualquier forma el objetivo de pasar a los octavos de final del torneo Apertura. Fue la primera vez que pierde San Lorenzo desde que Álvarez asumió la dirección técnica, después de estar 10 partidos seguidos sin conocer la derrota (nueve con el actual entrenador).

Por dónde ver San Lorenzo frente a Deportivo Cuenca

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que a forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre San Lorenzo y Deportivo Cuenca se transmitirá por ESPN o por la plataforma de Disney +.

Álvarez mueve el banco para jugar por copa

De cara a lo que será el próximo partido, el entrenador piensa tocar el equipo y meterá cuatro modificaciones con respecto al once que enfrentó a Independiente en el Nuevo Gasómetro. En primer lugar regresa Orlando Gill, que quedó afuera del clásico por una sobrecarga muscular en el aductor izquierdo y reemplazará a José Devecchi en el próximo partido.

Gustavo Álvarez mete mano.

Además, en la mitad del campo de juego saldrá Facundo Gulli e ingresará Juan Cruz Rattalino, que tuvo buenos minutos ante el "Rojo" en el segundo tiempo. Sobre el andarivel izquierdo quien pierde su lugar es Mathias De Ritis y vuelve Teo Rodríguez Pagano, mientras que volverá a estar disponible para jugar el "Perrito" Barrios en lugar de Matías Reali, con caracteristicas similares.

Es un contexto difícil desde lo físico para el "Ciclón", teniendo en cuenta que entre el clásico contra Independiente y el partido con Deportivo Cuenca solo cuenta con 72 horas de descanso. Y por delante tendrá el inicio de los playoff del Apertura, lo que lo pone al límite con un plantel bastante corto en variantes. El desafío para Álvarez estará en saber repartir las cargas, por lo que sacar un buen resultado en Ecuador le permitiría acomodar un poco el panorama internacional.