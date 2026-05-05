Los 5 beneficios de beber agua en ayunas, según la BBC.

En países como China y Japón beber agua tibia en ayunas es de lo más común, sin embargo, son contados con los dedos de una mano quienes lo hacen en Occidente. Este hábito, sumamente saludable, trae grandes beneficios al organismo. Así lo dejó en claro la BBC, que se encargó de detallar cuáles son las ventajas de hacerlo.

Cuáles son los beneficios de tomar agua en ayunas

Tomar agua en ayunas puede sonar muy simple, pero este hábito lejos está de serlo, ya que repercute de forma muy favorable en el organismo. En este sentido, desde la BBC compartieron cinco beneficios que trae el tan solo beber un vaso todos los días apenas nos levantamos: "Una adecuada hidratación es importante para un funcionamiento correcto del cerebro. Cuando estamos adecuadamente hidratados, las células del cerebro reciben sangre oxigenada y el cerebro se mantiene alerta", comenzó indicando el medio.

Beber agua en ayunas trae grandes beneficios a la salud.

En este sentido, detalló que "el consumo adecuado de agua es esencial para que los riñones funcionen bien, ayudándolos a eliminar residuos y nutrientes innecesarios a través de la orina" y que, además, tomar agua en ayunas "mejora el tracto digestivo ya que el agua es necesaria en la disolución de nutrientes para que estos puedan ser absorbidos por la sangre y transportados a las células".

Asimismo, desde la BBC explican que "el agua es un gran aliado para la piel ayudando a mantener la elasticidad de la misma y su tonicidad" y que, por último, este líquido natural "actúa como un lubricante para los músculos y las articulaciones", lo que "ayuda a proteger a las articulaciones y a que los músculos funcionen correctamente".

"Terapia de agua" el hábito saludable de los japoneses

En Japón cuentan con un hábito saludable al que popularmente se conoce como "terapia de agua". Según explican desde la BBC, "la Asociación Médica de Japón dice que este tratamiento conocido como la 'terapia del agua' es efectiva para numerosas enfermedades, entre ellas, dolencias cardíacas". Es por eso que, los japoneses beben cuatro vasos de agua en ayunas, incluso, antes de lavarse los dientes.

Su terapia de agua es bien estricta: "No se puede tomar nada hasta 45 minutos después de beber el agua. Pasado este tiempo puedes comer y beber de forma habitual", detallan desde el medio británico. Por último, "el agua debe estar a temperatura ambiente o tibia, preferiblemente, y no debe contener flúor u otros químicos (se evitan con filtro de agua)", cierran.