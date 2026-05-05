La reacción de Thelma Fardin luego de que quedara firme la condena contra Juan Darthés en Brasil

Fardin denunció a Dathes en 2018. (Foto: captura de pantalla).

Thelma Fardin compartió un video con su reacción tras haberse ratificado la condena contra Juan Darthés en Brasil. A ocho años de haberse iniciado el proceso judicial contra el actor por abuso sexual, la actriz agradeció a quienes la acompañaron y apoyaron durante todo este tiempo.

“Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, celebró Fardin. El Tribunal Regional Federal de la tercera Región de Brasil rechazó los dos recursos que había presentado la defensa de Darthés, por lo que deberá cumplir una condena de seis años de prisión.

En marzo de 2025, la Justicia había dado por probados los hechos que Thelma denunciaba. Si bien técnicamente quedaban otras instancias judiciales abiertas a las que podía recurrir el actor, esto ya implicaba que el fallo quedaba firme, pero no enviaba directamente a Darthés a la cárcel, pero cambió con el fallo de este martes.

La emoción de Thelma Fardin

"Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer. Le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer".

Mediante un minidocumental de cuatro minutos y 50 segundos resumió todo el proceso judicial y la decisión final de la Justicia de Brasil. "Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles, porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo. Desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias”, expresó con emoción la actriz.

Además, Thelma reconoció la "valentía" de Calu Rivero, Anita Co y "Nati", también extendió su gratitud a amistades, compañeros y compañeras por cuidarla "siempre". Y también a sus abogados que la acompañaron durante todos estos años.

Cronología del caso de Thelma Fardin