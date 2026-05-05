La reacción de Thelma Fardin luego de que quedara firme la condena contra Juan Darthés en Brasil

Thelma Fardin compartió un video con su reacción tras haberse ratificado la condena contra Juan Darthés en Brasil. A ocho años de haberse iniciado el proceso judicial contra el actor por abuso sexual, la actriz agradeció a quienes la acompañaron y apoyaron durante todo este tiempo.
“Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, celebró Fardin. El Tribunal Regional Federal de la tercera Región de Brasil rechazó los dos recursos que había presentado la defensa de Darthés, por lo que deberá cumplir una condena de seis años de prisión.
En marzo de 2025, la Justicia había dado por probados los hechos que Thelma denunciaba. Si bien técnicamente quedaban otras instancias judiciales abiertas a las que podía recurrir el actor, esto ya implicaba que el fallo quedaba firme, pero no enviaba directamente a Darthés a la cárcel, pero cambió con el fallo de este martes.
La emoción de Thelma Fardin
"Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer. Le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer".
Mediante un minidocumental de cuatro minutos y 50 segundos resumió todo el proceso judicial y la decisión final de la Justicia de Brasil. "Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles, porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo. Desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias”, expresó con emoción la actriz.
Además, Thelma reconoció la "valentía" de Calu Rivero, Anita Co y "Nati", también extendió su gratitud a amistades, compañeros y compañeras por cuidarla "siempre". Y también a sus abogados que la acompañaron durante todos estos años.
Cronología del caso de Thelma Fardin
- 4 de diciembre 2018: Fardin presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Rafael Pacífico Dabul —conocido como Juan Darthés— ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua.
- 2 de agosto de 2019: la fiscalía nicaragüense requirió al juez de Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura del proceso penal contra Darthés por considerarlo autor directo del delito de violación agravada.
- 17 de octubre de 2019: El Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua giró la orden de detención y captura internacional contra el acusado.
- 14 de noviembre de 2019: Interpol emitió una notificación roja reservada.
- 30 de septiembre de 2020: Luego de que el actor se radicara en Brasil por su doble nacionalidad (y porque ese país no extradita a sus nacionales), el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de extradición que fue admitida mediante sentencia del 30 de septiembre de 2020.
- 10 de octubre 2020: a través de la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, se presentó el caso ante la Procuraduría de la República Federativa de Brasil en San Pablo, que decidió iniciar un proceso de investigación criminal y exhortó a la Justicia Federal de Argentina para recolectar las pruebas que pudieran ser de utilidad.
- 30 de noviembre de 2021: comenzó el juicio oral, que culminó en 2022.
- 11 de junio de 2024: la justicia de Brasil lo condena por estupro (abuso sexual).
- 20 de marzo de 2025: La Justicia de Brasil da por probados los hechos que Thelma denunciaba y no se pueden volver a revisar.