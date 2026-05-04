La serie argentina que es furor en Amazon Prime y está protagonizada por Celeste Cid

Amazon Prime sumó a su catálogo una de las telenovelas más vostas de argentina: Las Estrellas. Marcada por las historias de amor y las dinámicas de los lazos familiares, la producción que logró conquistar la televisión argentina hace años y hoy vuelve a ser furor en la plataforma de streaming.

Protagonizada por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea, Natalie Pérez y Justina Bustos, la serie fue producida por Polka para Canal 13. El primer capítulo se estrenó en mayo de 2017 y el último en enero del 2018.

Hoy, se encuentra en el Top 10 de shows de televisión de la plataforma y es una de las más elegidas por los usuarios argentinos y uruguayos, a pesar de tener 171 episodios.

De qué se trata Las Estrellas: la telenovela que es furor en Amazon Prime

La serie sigue la historia de cinco hermanas de tres madres diferentes, que se reúnen por la muerte de su padre, Mario Estrella. Al ir a la lectura del testamento, descubren que para cobrar una herencia de 6 millones de dólares deberán reconstruir y gestionar durante un año con éxito un antiguo hotel boutique. El objetivo de su padre antes de fallecer fue claro: unir a sus hijas.

Así, las cinco hermanas Virginia (Celeste Cid), Lucía (Marcela Kloosterboer), Carla (Natalie Pérez), Florencia (Violeta Urtizberea) y Miranda (Justina Bustos) deberán comenzar a trabajar juntas, lidiar con sus diferencias y resolver conflictos familiares.

En el medio, cada una lidiará con sus propios desafíos profesionales y amorosos, donde entrarán los personajes de Esteban Lamothe, Gonzalo Valenzuela, Nicolás Riera, Nicolás Francella, Luciano Castro y Julieta Nair Calvo.

Ficha técnica de Las Estrellas