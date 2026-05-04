Rolando Graña se refirió al "mensaje" que Javier Milei buscó dar en el Congreso.

Rolando Graña analizó este domingo 3 de mayo, en un editorial que efectuó en GPS, la rendición de cuentas que hizo Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. El periodista no solo observó los pormenores que hubo durante la jornada con relación al jefe de gabinete, sino que también destacó la presencia de Javier Milei en el Congreso y se refirió a los actos que protagonizó en el recinto, incluyendo el agravio contra los trabajadores de prensa a quienes llamó "chorros".

"Tal vez será por su pasado de arquero, tal vez será por cierta concepción futbolística que tiene el presidente Javier Milei sobre los buenos y los malos, una simplificación que no parece digna de tener que administrar algo tan complejo como es la política de un estado. Tal vez porque es el momento donde más cómodo se siente. Lo cierto es que lo que vimos en el Congreso es un presidente más cercano a un líder de barra brava que a un presidente de la Nación", empezó Graña en GPS.

Manuel Adorni compareció ante los diputados en el Congreso.

El mensaje de Milei y las internas en el oficialismo

Luego de esto, se preguntó ante la audiencia: "Ahí es donde uno dice '¿para qué el Presidente hace esto?, ¿qué es lo que busca?, ¿qué es lo que gana?'. Un presidente que más bien parecía en un paravalancha en lugar de un palco del Congreso. ¿Para qué lo hizo? ¿A quién estaba dirigido ese mensaje?".

Tras esto, se respondió: "Uno puede decir que los primeros destinatarios eran los ministros que no daban la cara por Adorni durante todo este tiempo, que evitaban dar entrevistas, que ahora dicen 'Adorni ya dio las explicaciones del caso' y ahora podrán volver a los canales de televisión a explicar las partes que les corresponden a su gestión".

Sin embargo, fue claro respecto a que "el otro mensaje fue 'acá estamos para bancar los trapos' hacia la Justicia". "Si un presidente defiende a alguien tan acorralado por escándalos de corrupción como es el jefe de gabinete Manuel Adorni, le está diciendo a la Justicia 'nosotros lo bancamos'".