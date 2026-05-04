Internaron a Rudolph Giuliani, ex alcalde "mano dura" de Nueva York: su estado es crítico

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de 81 años, se encuentra en estado crítico pero estable en un hospital, según confirmó su portavoz Ted Goodman el domingo. "El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza mientras hablamos", expresó Goodman en un comunicado difundido en x.

Por el momento, no se revelaron detalles sobre la causa de la hospitalización del exfuncionario. El expresidente Donald Trump manifestó su apoyo públicamente a través de una publicación en Truth Social, donde calificó a Giuliani como un "Verdadero Guerrero y el Mejor Alcalde en la Historia de la Ciudad de Nueva York".

Además, Trump criticó a sus opositores políticos diciendo: "Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los Lunáticos de la Izquierda Radical, Demócratas TODOS — ¡Y ÉL TENÍA RAZÓN EN TODO! Hicieron trampa en las Elecciones, fabricaron cientos de historias, hicieron todo lo posible para destruir nuestra Nación, y ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!"

Giuliani es conocido por su liderazgo en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que le valió el apodo de "el alcalde de Estados Unidos". Sin embargo, en los últimos años atravesó múltiples problemas legales y financieros, especialmente luego de las elecciones presidenciales de 2020.

En relación con esas elecciones, se declaró inocente de cargos penales estatales vinculados al plan de subversión electoral en Arizona. Además, la fiscalía desestimó un caso similar en Georgia el año pasado. Cabe destacar que dos exfuncionarias electorales de Georgia, Ruby Freeman y Shaye Moss, recibieron una indemnización de US$ 148 millones por difamación debido a las falsas acusaciones que Giuliani hizo contra ellas tras los comicios.

A pesar de sus controversias, Giuliani sigue contando con el respaldo de Trump, quien en junio pasado lo designó para integrar un consejo asesor dentro del Departamento de Seguridad Nacional. No es la primera vez que Giuliani enfrenta problemas de salud recientes. En agosto fue hospitalizado luego de un accidente automovilístico en Nueva Hampshire, donde tres personas, incluido él, sufrieron lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, según informó la policía estatal. Además, en 2020 pasó cuatro días internado luchando contra el coronavirus.

La situación actual mantiene en vilo a quienes siguen de cerca la trayectoria del exalcalde y exabogado personal de Trump, mientras esperan novedades sobre su evolución médica.