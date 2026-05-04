Tiene 72 años y subió uno de los volcanes más imponentes de El Salvador descalza

Lejos de la ropa deportiva y zapatillas de montaña, una mujer de 72 años subió sin problemas ni ayuda el volcán Chaparrastique, uno de los más imponentes de El Salvador. Se trata de Reina Cisneros, una salvadoreña que llegó a la cima descalza y con su delantal flameando por el viento. La historia se hizo rápidamente viral en redes sociales.

Lo que llamó la atención no fue su edad, sino la forma en la que terminó de realizar el ascenso de uno de los recorridos más activos del país, caracterizado por pendientes muy empinadas y un suelo lleno de piedras y ceniza volcánica. En el video que se viralizó en TikTok, la salvadoreña llevaba sus ojotas en una mano y usaba una rama de apoyo para escalar. Además, vestía una pollera, remera y un delantal.

Casi sin verse cansada, Reina subía con paso activo, mientras detrás de ella venían otros excursionistas jóvenes agitados. "No es la edad, es la determinación. Hoy ella nos enseña que nunca es tarde para conquistar nuestras propias montañas", sostuvo Jason, el usuario de la publicación original en TikTok.

¿Por qué subió descalza?: la vida activa de Reina Cisneros

Madre de 13 hijos y abuela de 40 nietos, Reina llamó la atención al subir descalza, pero el recorrido para ella fue otro más. La abuela explicó que la decisión de sacarse las ojotas fue por comodidad y experiencia al transitar suelos arenosos.

En declaraciones al medio local TCS Ahora, la salvadoreña aclaró que suele caminar largas distancias como parte de su rutina diaria. Una de las grandes actividades que hace es ir a buscar leña. "Yo a donde quiera voy", manifestó.

Reina es madre de 13 hijos, tiene 40 años y lleva una vida activa

El hijo de Reina, Orlando Cisneros, explicó que no es la primera vez que su madre realiza este ascenso. Sin embargo, el volcán Chaparrastique tiene alrededor de 2130 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por su terreno sinuoso, donde las laderas son inestables, por lo que cada subida es única.

“Ya está bastante maciza ella. Se siente que puede. Ya van como tres veces que va a ese volcán y, gracias a Dios, siempre ha venido con bien”, sostuvo.