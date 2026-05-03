Para este domingo, se prevé una jornada más fresca, con temperaturas que irán desde 5 hasta 18 grados

Después de varios días con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó la llegada de un frente frío que provocará un descenso notorio en el termómetro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en diversas regiones del país.

Para este domingo, se prevé una jornada más fresca, con temperaturas que irán desde 5 hasta 18 grados. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 22 km/h, generando una sensación térmica aún más baja.

En las capitales de la región pampeana, se esperan condiciones similares. Por ejemplo, en Córdoba, Santa Fe y Paraná las mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas oscilarán entre los 19 y 20 grados, respectivamente.

Por otro lado, en el Noroeste Argentino (NOA) se registrará un leve aumento térmico. En ciudades como Corrientes, Resistencia, Posadas y Formosa, las máximas podrían alcanzar los 22 grados, con mínimas que subirán de 11 a 14 grados cuanto más al norte se ubiquen.

En provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, el termómetro fluctuará entre 10 y 23 grados. Mientras que Jujuy y Salta tendrán jornadas mayormente nubladas, Tucumán y Santiago del Estero disfrutarán de algunos momentos soleados. En Catamarca y La Rioja, se esperan períodos ventosos durante la madrugada y la tarde.

En San Juan y San Luis, las temperaturas irán de 10 a 23 grados. Se pronostica una mañana despejada que se nublará al avanzar el día, con vientos que en San Luis podrían alcanzar hasta 31 km/h. Mendoza capital tendrá un día mayormente nublado, con mínimas de 7 grados y máximas de 20 grados.

La región patagónica enfrentará temperaturas frías, con máximas que llegarán a 18 grados en Neuquén y Rawson, y apenas 14 grados en Viedma. En Río Gallegos y Ushuaia, se esperan mínimas cercanas a 2 grados y máximas por debajo de los 10 grados.

Alerta amarilla por vientos: las provincias afectadas

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos para sectores del oeste de Neuquén, Río Negro, Chubut y la costa de Tierra del Fuego, advirtiendo que estas zonas sufrirán ráfagas intensas provenientes del oeste.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron tomar precauciones para reducir riesgos: permanecer en interiores y evitar salir salvo que sea imprescindible, asegurar objetos sueltos como macetas, sillas o toldos para que no sean desplazados, y mantener cerradas puertas y ventanas, alejándose de ellas para evitar accidentes.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores