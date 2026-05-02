Así están los cruces de los Playoffs hoy del Torneo Apertura

Se definen los playoffs del Torneo Apertura y ya hay cruces tentativos. Cómo quedarían hoy los octavos en el fútbol argentino.

El Torneo Apertura entra en su etapa decisiva y la definición de los playoffs mantiene en vilo al fútbol argentino. Con la última fecha en marcha, ya se perfilan los posibles cruces de octavos de final, aunque varios equipos todavía dependen de resultados. La lucha por el título del primer semestre empieza a tomar forma con duelos que prometen alta intensidad.

La última jornada del torneo comenzó con múltiples encuentros decisivos que impactan directamente en la tabla. La pelea por ingresar entre los 16 mejores mantiene a varios equipos en vilo.

Uno de los partidos más destacados es el clásico entre San Lorenzo e Independiente, un duelo que puede alterar posiciones clave en la clasificación. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros necesita sumar para no depender de otros resultados, mientras que el conjunto de Gustavo Álvarez tiene la ventaja de clasificar con un empate.

Con la derrota de Barracas Central ante Banfield y la igualdad parcial entre Lanús y Deportivo Riestra, los choques de octavos de final ya se pueden ir palpitando, con algunos de ellos de alta intensidad, aunque podrían modificarse en base a cómo finalicen los restantes resultados de la jornada.

Así están hoy los cruces de playoffs del Torneo Apertura

A falta del cierre de la fase regular, el cuadro de playoffs comienza a delinearse. Si el campeonato terminara hoy, los cruces de octavos de final del Torneo Apertura serían los siguientes:

Estudiantes vs. Barracas

Boca Juniors vs. Huracán

Vélez vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Talleres vs. Belgrano

Rosario Central vs. Lanús

Argentinos Juniors vs. San Lorenzo

River Plate vs. Independiente

Independiente Rivadavia vs. Unión

Este escenario todavía puede modificarse, ya que varios equipos llegan con chances matemáticas y partidos clave por disputar.

Boca y River, atentos a su camino en playoffs

Entre los protagonistas, Boca aparece bien posicionado y con chances de terminar como líder de su zona, lo que le permitiría definir en condición de local en las instancias iniciales. Su cruce actual ante Barracas Central podría cambiar dependiendo de los resultados del fin de semana.

Por su parte, River también espera definir su lugar en el cuadro. Hoy enfrentaría a Independiente en uno de los duelos más atractivos de los octavos, un cruce que, de concretarse, elevaría el nivel competitivo de la fase eliminatoria.

El cronograma que define todo

La jornada decisiva del Torneo Apertura se distribuye entre sábado, domingo y lunes, con partidos en simultáneo que aumentan la tensión.

El sábado tuvo como puntos destacados la presentación de Boca ante Central Córdoba y el choque entre San Lorenzo e Independiente. El domingo, en tanto, se concentran varios encuentros en simultáneo, incluyendo duelos clave como Racing-Huracán y Rosario Central-Tigre.

El cierre será el lunes, con partidos determinantes como Defensa y Justicia frente a Gimnasia de Mendoza, que puede influir directamente en la definición de la Zona A.

Qué puede cambiar en las próximas horas

A pesar de que ya hay un panorama inicial, la tabla está lejos de ser definitiva. La combinación de resultados puede modificar posiciones y alterar los cruces de playoffs en cuestión de horas.

Equipos como Huracán, Gimnasia, Unión o Independiente Rivadavia dependen de resultados propios y ajenos, lo que agrega un componente de incertidumbre que mantiene abierta la definición.

En este contexto, cada gol puede cambiar el rumbo del torneo y redefinir los enfrentamientos en los octavos de final.

Un cierre que promete emociones fuertes

El Torneo Apertura se encamina a una definición apasionante, con múltiples equipos peleando hasta el último minuto por un lugar en los playoffs.

La combinación de clásicos, duelos directos y partidos en simultáneo convierte a esta última fecha en una de las más atrapantes del calendario del fútbol argentino.

Con los cruces aún en construcción, el escenario está listo para una fase eliminatoria que promete intensidad, sorpresas y partidos de alto voltaje.