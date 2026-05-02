El Reino Unido endureció su postura y calificó de “innegociable” la defensa de las Malvinas

Sir Harv Smyth, comandante de la Real Fuerza Aérea británica. Foto: @UKinIndia.

La Real Fuerza Aérea británica (RAF) declaró el estado de máxima alerta para la defensa de las Islas Malvinas. El comandante de la fuerza, el mariscal del aire Sir Harv Smyth, afirmó de manera categórica que la protección del archipiélago y su espacio aéreo es “innegociable”.

Esta drástica reacción de Londres responde a la reciente filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible giro en la política exterior de Estados Unidos, el cual podría motivar una salida de su postura de relativa neutralidad respecto del conflicto. Según el documento, esta opción fue evaluada en Washington como respuesta a la falta de apoyo de sus aliados europeos en las políticas estadounidenses respecto a Irán.

Para respaldar su posición ante la creciente tensión diplomática, el Reino Unido dispuso refuerzos militares y tecnología de punta en la base aérea de Mount Pleasant. Actualmente, la defensa aérea permanente recae sobre cuatro cazas Typhoon, integrados en un sistema de alerta de reacción rápida listo para interceptar cualquier amenaza.

El esquema defensivo incluye el avanzado sistema de misiles Sky Sabre, una inversión de 250 millones de libras capaz de abatir aviones, drones y bombas guiadas por láser de forma simultánea. En declaraciones publicadas en The Times, Smyth subrayó la importancia de este despliegue: “Desde la ‘alerta de reacción rápida’ en el Reino Unido, que se activó recientemente contra un presunto bombardero ruso que se aproximaba a nuestro espacio aéreo desde el norte, hasta los aviones de combate con base en las Malvinas, pasando por nuestro actual despliegue de Typhoon en Rumania como parte de la misión de vigilancia aérea reforzada de la OTAN, el papel de la RAF en la defensa del espacio aéreo es innegociable”.

Reacción argentina y modernización bélica

La filtración del memorando tuvo eco inmediato en Argentina, donde el presidente Javier Milei reafirmó la postura histórica del país al sentenciar que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel generó polémica al instar a los habitantes británicos de las islas a regresar a su país de origen.

Este cruce de declaraciones se produce mientras Argentina avanza en un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas, donde se destaca la adquisición de 24 aviones F-16 a Dinamarca. Según fuentes británicas, Estados Unidos habría presionado a Londres para permitir esta transferencia tecnológica, a pesar de las reservas del Reino Unido.

A pesar de que el gobierno británico intentó minimizar el impacto del correo filtrado asegurando que la soberanía “no está en entredicho”, hubo otras voces dentro de la administración del Reino Unido que expresaron preocupación. El exministro de Seguridad, Tom Tugendhat, cuestionó la capacidad de respuesta actual comparándola con la de 1982, señalando que en aquel conflicto la Marina Real contaba con 59 fragatas y destructores, mientras que hoy solo dispone de 13.

Mientras el 99,8% de los isleños mantiene su voluntad de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, la RAF reafirma su rol global y permanente, manteniendo sus unidades preparadas para intervenir “en cualquier momento” ante cualquier desafío a su soberanía.