China elimina aranceles a África y profundiza su estrategia comercial

China confirmó la eliminación de aranceles para la mayoría de los países africanos. De acuerdo a un comunicado difundido por Beijing, la medida aplicará durante dos años para 53 de los 54 países del continente, quienes desde ahora podrán acceder al mercado chino sin restricciones. La única excepción es Eswatini, país que mantiene estrechas relaciones comerciales con Taiwán.

China y Estados Unidos están en una pulseada desde hace varias décadas para ganar influencia comercial. Mientras que Washington apela al proteccionismo, al fijar impuestos altos a los productos importados, China busca desde el libre comercio ganarse la confianza de la mayor cantidad de países del mundo.

En los últimos dos años Washington endureció su política comercial con aranceles de hasta el 40% a productos africanos, lo que complica a la economía de esos países. Este anuncio, por ejemplo, hizo caer las exportaciones de Sudáfrica a Estados Unidos en 2025, con una baja del 40,4% en su superávit comercial.

Según la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado, la decisión china de eliminar los aranceles impulsará el desarrollo conjunto entre África y el país oriental, eliminando gravámenes que hasta ahora oscilaban entre el 8% y el 30%. El efecto fue inmediato: un cargamento de 24 toneladas de manzanas procedente de Sudáfrica se convirtió en el primero en ingresar sin impuestos al puerto de Shenzhen, según reportó la agencia Xinhua.

El Ministerio de Comercio chino señaló que la apertura favorecerá especialmente a productos clave del continente, como el cacao de Costa de Marfil y Ghana, el café de Kenia y los cítricos sudafricanos. El ministro de Comercio sudafricano, Parks Tau, aseguró que con este anuncio buscarán fortalecer una relación "amistosa, pragmática y flexible" con Beijing para compensar las restricciones impuestas por Washington.

China avanza y fortalece su influencia

El especialista Thierry Pairault advirtió que esta política responde a "netos intereses estratégicos" de Beijing. Según explicó, Xi Jinping pretende posicionar a su país como "la antítesis del proteccionismo occidental", aunque remarcó que la iniciativa tiene un costo limitado para China, ya que muchas materias primas africanas ya ingresaban con beneficios arancelarios.

En perspectiva, el movimiento adquiere mayor relevancia si se considera que África representará cerca de un cuarto de la población mundial hacia 2050. En ese escenario, China consolida su rol como principal socio comercial del continente, mientras Estados Unidos enfrenta recurre a "alternativas muy poderosas", según Pairault, tras los fallos judiciales contra sus gravámenes globales.