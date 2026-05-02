Chau francesitas: el color de uñas claro y elegante en tendencia para este otoño 2026.

Hay un color claro de uñas muy elegante, femenino y sofisticado que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026. Si sos de las que prefieren los colores claros pero te cansaste de las francesitas, este te va a encantar.

Desde hace años, los colores de uñas elegidos por las fanáticas de los tonos claros son el vía láctea, el blanco y el rosa claro. Sin embargo, esta temporada va a brillar otro: el lila bruñido.

Este tono de uñas combina lo melancólico con lo delicado, explica la manicurista de celebridades Gina Edwards, en diálogo con Real Simple. Es una mezcla entre el lila y el rosado, bien apagado, frío y con tonos de rosa viejo.

“Me encanta este lavanda romántico y ahumado. Puede darte una excelente base al agregar tu diseño de nail art favorito”, asegura la experta. También agrega que es popular en grupos de distintas edades, desde jóvenes hasta personas mayores.

Las ventajas de las uñas en tono lila bruñido

Lo mejor del lila bruñido es que es un color que queda bien con todo. No importa si estás más deportiva, arreglada o para salir, es un tono que se lleva todas las miradas y levanta cualquier look.

Otra cosa clave es que favorece a muchos tonos de piel. Al ser un lila apagado con subtono frío y un toque de rosa viejo, no queda ni demasiado blanco ni demasiado oscuro, así que es bastante fácil de llevar.

También es ideal si querés algo distinto pero sin arriesgarte tanto. No es un color llamativo, sino más bien delicado, pero tampoco pasa desapercibido como muchos otros tonos neutros.

Tiene ese equilibrio justo que lo hace ver más elevado que el nude clásico. Si te gusta lo simple, podés usarlo así nomás, bien prolijo y con brillo. Y si querés darle un toque más especial, podés sumar detalles como líneas finitas, efecto glazed o un toque perlado.