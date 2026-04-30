La comunidad del barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, se encuentra conmocionada luego de la detención de una docente y la directora de un jardín de infantes privado. Ambas fueron señaladas por supuesto maltrato infantil, entre las víctimas hay un bebé que tenía ocho meses al momento de sufrir agresiones.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, ordenó la detención de las dos mujeres. A la maestra de la sala, arrestada hace varios días, se le tomará declaración en calidad de imputada como supuesta autora de hechos calificados como "Lesiones leves calificadas por Alevosía Reiteradas", precisaron desde el Ministerio Público Fiscal cordobés.

A su vez, se avanza con la investigación para determinar si la directora de la institución se encontraba al tanto de las presuntas agresiones y no intervenir al respecto, por lo que fue detenida e imputada por el delito de Encubrimiento. En los próximos días, la fiscalía llevará adelante peritajes informáticos y toma de testimonios.

El duro testimonio de una madre

En diálogo con El Doce TV, Fernanda, mamá de un bebé que tenía 8 meses al momento de la presunta agresión, recordó el día que tuvo que buscar a su hijo del jardín y lo encontró con gravísimas lesiones en su rostro. La mujer había recibido un mensaje por parte de la directora, quien minimizó la situación: "'Viste que Salvi se está moviendo bastante, está con bastante movilidad', porque esto pasó cuando tenía ocho meses. 'Bueno, te quiero comentar que se golpeó, quedate tranquila, no pasó nada. Está bien él, pero tiene marcada la cara'".

"Cuando llego al jardín a buscarlo y lo veo en ese estado, le pregunto a la maestra qué le hizo y me dice 'yo no le hice nada, se raspó en el coche'", recordó con impotencia. A su vez, aseguró que la directora le dijo que ni siquiera habían llamado al servicio de emergencias.

La mujer precisó que el bebé tenía "moretones en los ojos, nariz, labio, dentro del paladar, pera y toda una equimosis que venía desde el cráneo hasta el cuello". Las fotos que compartió las sacó horas después del episodio y mostraban el terrible estado en el que se encontraba el niño.

Las denuncias

En las últimas horas se conoció que hubo una tercera denuncia, que se sumaría a las dos primeras que fueron presentadas judicialmente hace más de seis meses. Según informaron medios locales, las tres víctimas son niñas de cuatro años que asistían a la misma sala del jardín. La Justicia analiza si los episodios podrían estar vinculados.

La nueva presentación fue realizada por la madre de una nena cuyos relatos, pesadillas y cambios de conducta fueron apareciendo con el paso de los meses. Tras tomar contacto con las otras familias, surgieron coincidencias que motivaron la denuncia. Sin embargo, la tercera denuncia no logró precisar fecha exacta del supuesto hecho. Tras lo sucedido, más de 10 familias retiraron a sus hijos de la institución educativa.