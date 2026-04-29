Cuánto cobran las empleadas domésticas por día y por hora en mayo

Salarios confirmados de empleadas domésticas

Durante mayo, los sueldos del personal de casas particulares se mantienen sin modificaciones. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) aún no definió una actualización para el segundo trimestre del año, por lo que continúan vigentes los valores establecidos en marzo.

En un contexto de inflación elevada, la falta de acuerdo paritario deja en pausa cualquier recomposición salarial y obliga a empleadores y trabajadoras a liquidar haberes con las mismas escalas del mes anterior.

La ausencia de una nueva convocatoria en la mesa salarial explica el escenario actual. Durante abril no hubo reuniones formales y mayo comenzó sin definiciones, lo que extiende el congelamiento de los ingresos en todo el sector. De esta manera, las escalas oficiales continúan sin cambios tanto para quienes trabajan por hora como para el personal mensualizado, con o sin retiro.

Salarios con aumento en mayo

Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en mayo 2026

Para las trabajadoras que prestan servicios por hora, los valores mínimos legales siguen siendo los mismos que en abril:

Con retiro: desde $3.348,37 por hora en las categorías más bajas.

desde $3.348,37 por hora en las categorías más bajas. Sin retiro: hasta $3.599,86 por hora, según la función.

Estos montos deben respetarse como piso, incluso en casos de empleo no registrado.

Sueldos mensuales de empleadas domésticas: las escalas vigentes

En el caso del personal mensual, los salarios tampoco registran cambios. Los valores de referencia en mayo son:

Con retiro

$410.773,52

$455.160,14

$466.154,68

$500.649,26

Sin retiro

$455.160,14

$505.578,35

$517.277,03

$556.024,77

Las diferencias responden a la categoría laboral y al tipo de tareas, como limpieza general, cuidado de personas o funciones específicas.

Más allá del salario básico, los empleadores deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias:

Realizar aportes y contribuciones.

Contratar una ART.

Respetar vacaciones, licencias y feriados.

Abonar horas extras cuando corresponda.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en mayo

Qué pasa con el bono extraordinario

Durante abril se pagó una suma no remunerativa correspondiente a marzo, segmentada según cantidad de horas trabajadas:

Hasta 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Más de 16 horas o personal sin retiro: $20.000

Hasta ahora no se confirmó una extensión automática de ese bono para mayo. El sector continúa a la espera de una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para revisar salarios. Si se reactiva la negociación, podrían definirse nuevos aumentos retroactivos o escalonados para el segundo trimestre del año.

El sector permanece a la espera de una nueva convocatoria que permita reabrir la negociación salarial. En caso de concretarse un acuerdo en las próximas semanas, los aumentos recién impactarían en los haberes de junio o meses posteriores.