Un policía de la Ciudad murió luego de que se le cayera un cartel de la autopista 25 de Mayo

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió luego de que se le cayera encima un cartel de señalización en la Autopista 25 de Mayo.

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió este lunes luego de que se le cayera encima un cartel de señalización en la Autopista 25 de Mayo, a la altura del barrio porteño de Flores. La tragedia sucedió en la intersección de las calles Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero.

En esa intersección se encuentra una garita de la Comisaría Vecinal 7A donde la víctima -cuya identidad no trascendió- trabajaba. La tragedia se produjo porque un camión que circulaba por la 25 de Mayo impactó contra la baranda de uno de los carteles de la autopista.

¿Cómo murió el policía de la Ciudad?

El accidente ocurrió cerca de las 16 de este lunes. Entre San Pedrito y Carabobo, venía un rodado en sentido al centro e impactó contra la estructura metálica. El soporte perdió algo de altura, lo que provocó que un segundo camión chocara contra él y lo terminara por hacer caer hacia la vía público, abajo de la autopista, donde se encontraba la comisaría.

El cartel impactó sobre el oficial provocándole la muerte de inmediato. Según las primeras reconstrucciones del hecho, el conductor del camión no frenó y siguió avanzando, pero la policía porteña logró interceptarlo y ahora se encuentra demorado.

La muerte del policía fue confirmada por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Facundo, un vecino del lugar, contó que desde su casa sintió "un sonido muy fuerte" y que cuando salió a la vereda para ver qué había pasado se encontró con la trágica escena.

"Desde la terraza vi al cartel que había quedado a 45 grados, casi por caerse. Cuando bajé ya el cartel se había caído y vi al muchacho que estaba abajo", relató el vecino por Crónica TV.

El joven también describió cómo era la cartelera en cuestión: "Es verde, de chapa y con letras blancas". Características que coinciden con las señalizaciones de la autopista para indicar bajadas.

El vecino también recordó que al cartel "lo habían puesto hace poco". La zona fue cortada al tránsito dado los trabajos de los agentes de Policía Científica y de autopista.