Marley habló sobre el caso de Agostina Vega.

Laura Ubfal quedó en el centro de la escena mediática en los últimos días luego de comparar, en su programa de Bondi Live, el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, con una situación protagonizada por Florencia Peña y su hijo en Luzu TV.

La periodista se refirió en su ciclo a lo que consideró el problema de fondo detrás del femicidio de Agostina: el machismo y las formas en que continúa reproduciéndose en la actualidad. En ese contexto, intentó ejemplificar con una anécdota reciente y señaló: "Escuchaba que Flor Peña llevó a su programa de Luzu a su nene y al nene de Marley. Y su nene, que es un niño de 8 años, creo, hermoso, estaba contando que en la escuela le gusta una chica. Y después dijo 'no sé, pero esa chica tiene un montón de novias'. Se reían. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo, Flor. Y no te diste cuenta".

La comparación generó una fuerte reacción en la actriz y en personas de su entorno más cercano, entre ellos Marley, figura de programas como Por el Mundo, Tu Cara Me Suena, La Voz Argentina y Survivor, quien dejó en claro su malestar durante una entrevista con Sálvese Quién Pueda.

¿Qué dijo Marley sobre el comentario de Laura Ubfal?

Consultado por el cronista, Marley definió las declaraciones de Ubfal como una "barbarie". "Yo supongo que cuando a uno le va bien, tienen que hablar de vos para que todos hablen de eso". Sin embargo, inmediatamente cambió el foco de la discusión y sostuvo: "Lo que tenemos que estar hablando ahora es de Agostina, de lo que pasó, que liberaron al criminal para que hiciera esto después cuando ya había atacado a una chica. Frivolizar la cosa, tratando de unirla a un famoso, es primitivo totalmente".

Luego, ante la consulta "¿Te pareció oportunista de Laura Ubfal?", el conductor volvió a mostrarse muy crítico. "Es una barbarie lo que están haciendo. Pero la televisión tampoco debería darle bolilla, porque ustedes deberían estar hablando de qué fue lo que verdaderamente pasó y por qué liberaron a un tipo cuando ya había tenido a una chica maniatada, desnuda. Que pasó, en lugar de estar hablando de esta pelotudez", respondió con evidente enojo.