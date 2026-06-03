Summer Game Fest 2026: días, horarios en Argentina y cómo ver en vivo la gran cita de los videojuegos

El evento reunirá a las principales compañías de la industria del gaming en una transmisión global.

La cuenta regresiva para el Summer Game Fest 2026 ya comenzó. El evento organizado por el periodista y presentador de videojuegos Geoff Keighley volverá a reunir a las principales compañías de la industria en una transmisión global que promete adelantos exclusivos, nuevos tráileres y anuncios sorpresa de algunos de los títulos más esperados por los jugadores.

La presentación principal se realizará el 5 de junio y podrá seguirse de manera gratuita a través de plataformas como YouTube y Twitch. Como ocurre cada año, desarrolladoras, editoras y fabricantes aprovecharán el escenario para mostrar sus próximos lanzamientos y compartir novedades sobre franquicias reconocidas.

Cómo seguir la transmisión en vivo del Summer Game Fest 2026

Los fanáticos podrán ver el evento desde cualquier parte del mundo mediante las transmisiones oficiales disponibles en YouTube y Twitch. La organización confirmó que toda la programación estará disponible de forma online, permitiendo acceder a los anuncios en tiempo real sin necesidad de entradas ni registros especiales.

El Summer Game Fest se consolidó en los últimos años como el principal escaparate de la industria de los videojuegos tras la desaparición del E3. Desde su creación en 2020, el evento se convirtió en una cita obligada para desarrolladores, estudios independientes y grandes compañías tecnológicas que buscan presentar sus proyectos más importantes ante millones de espectadores.

Agenda confirmada (horarios de Argentina)

La edición 2026 contará con una agenda repleta de presentaciones y conferencias:

Summer Game Fest Showcase: viernes 5 de junio, 18:00

Xbox Games Showcase + Call of Duty Direct: domingo 7, 14:00

PC Gaming Show: domingo 7, 17:00

Ubisoft Forward: lunes 8, 16:00

Qué anuncios podrían protagonizar el evento

Aunque la organización mantiene en secreto gran parte de las presentaciones, la expectativa gira en torno a posibles revelaciones de nuevos videojuegos, avances de producciones ya anunciadas y sorpresas de grandes editoras. Además del show principal, la programación incluirá otras conferencias y transmisiones asociadas que ampliarán la cobertura durante varios días.

La presentación principal se realizará el 5 de junio.

Entre las actividades destacadas también aparece el Latin American Games Showcase, una presentación enfocada exclusivamente en desarrollos de América Latina que formará parte del calendario oficial del Summer Game Fest. Este espacio reunirá más de 80 videojuegos creados por estudios de la región y contará con varias presentaciones inéditas.

Con millones de espectadores siguiendo cada edición, el Summer Game Fest 2026 buscará volver a marcar la agenda de la industria y ofrecer un primer vistazo a algunos de los proyectos que llegarán a consolas y PC durante los próximos meses.