Furor por Minecraft en Buenos Aires: los detalles del debut mundial de Moonlight Trail

Las entradas para las nuevas funciones de junio ya están disponibles.

La fiebre por Minecraft ya tiene su versión más ambiciosa en Argentina. La experiencia inmersiva “Minecraft Experience: Moonlight Trail” abrió oficialmente sus puertas en Ciudad Universitaria y el debut fue un éxito total: todas las funciones de mayo se agotaron rápidamente y ya se habilitaron nuevas fechas para junio.

Como parte del lanzamiento, los organizadores anunciaron un regalo especial para quienes asistan al evento. Todos los visitantes recibirán una capa digital exclusiva de edición limitada para usar dentro de Minecraft, un objeto virtual inspirado en la aventura nocturna que propone la experiencia. El código para desbloquearla llegará por mail después de la visita, junto con las instrucciones para canjearla en el juego.

Cómo es Minecraft Experience: Moonlight Trail

La propuesta busca trasladar el universo del videojuego más vendido de todos los tiempos al mundo real. Bajo el nombre “Moonlight Trail”, la experiencia combina escenarios físicos, tecnología inmersiva y actividades interactivas al aire libre para que familias y fanáticos se conviertan en verdaderos exploradores de Minecraft.

El recorrido se desarrolla en un predio ambientado especialmente en Ciudad Universitaria, donde los asistentes atraviesan ocho biomas recreados a tamaño real. Entre ellos aparecen bosques de cerezos, ruinas antiguas y cuevas luminosas inspiradas directamente en los escenarios clásicos del videojuego.

Durante la experiencia, los participantes pueden fabricar herramientas, recolectar recursos y enfrentarse a distintos mobs icónicos de Minecraft. Además, gran parte de la aventura está pensada para jugar en equipo y colaborar con otros asistentes.

Una aventura interactiva con final épico

La historia comienza en “El Campamento”, donde se presenta la leyenda de un antiguo faro. A partir de ahí, los jugadores avanzan por distintas estaciones interactivas hasta llegar al enfrentamiento final, en el que deberán unir fuerzas para defender y restaurar el faro antes de celebrar la victoria en “La Aldea”.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que se trata de la primera experiencia presencial nocturna y al aire libre de Minecraft. El evento adapta el concepto de “Minecraft Experience: Villager Rescue”, que tuvo un gran éxito internacional tras su debut en Dallas, pero ahora con una propuesta completamente renovada para el público argentino.

Entradas y precios en Argentina

Las entradas para las nuevas funciones de junio ya están disponibles y tienen precios desde $44.000. Además, los clientes de Banco Santander pueden acceder al beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.

“Minecraft Experience: Moonlight Trail” es una coproducción internacional entre Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, junto con las productoras locales 6 Pasos y Stadium.