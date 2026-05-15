YPF anunció la inversión más grande del RIGI: invertirá US$ 25.000 millones en vaca Muerta

YPF anunció la presentación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vinculado al desarrollo de Vaca Muerta, con una inversión estimada en U$S 25.000 millones destinada a potenciar la producción y exportación de petróleo. El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, aseguró que se trata del “programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina” y destacó que es, además, “el mayor proyecto presentado bajo el RIGI”.

Según explicó el directivo, el plan denominado “LLL Oil” proyecta generar más de U$S 100.000 millones en exportaciones a lo largo de toda la vida útil del desarrollo. “Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta”, señaló.

Marín sostuvo que la iniciativa representa un punto de inflexión para la compañía y para la industria energética local. “Esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa”, afirmó, y remarcó: “Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”.

El titular de YPF también enfatizó que el crecimiento previsto estará acompañado por una estrategia centrada en la eficiencia y la ejecución operativa. “Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia”, expresó.

Por último, el ejecutivo aseguró que la petrolera avanza en la consolidación de estándares internacionales dentro del sector energético. “Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, concluyó.

Caputo anunció inversiones en IA

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este viernes una nueva inversión extranjera vinculada al sector tecnológico y la inteligencia artificial. La iniciativa estará a cargo de Beyond, una firma británica especializada en servicios de nube e IA y principal socio de Google Cloud en Europa.

De acuerdo con lo comunicado, la empresa desembolsará U$S 55 millones para instalar en Argentina un centro de servicios orientado a exportar conocimiento y soluciones tecnológicas tanto hacia América como hacia Europa.

El proyecto contempla además la incorporación de entre 100 y 150 ingenieros durante el primer año de operación. A esto se suma la creación de la Academia Beyond de Inteligencia Artificial, una iniciativa de formación que capacitará a 40 jóvenes graduados para trabajar desde el país en proyectos destinados al mercado internacional.

Desde la compañía señalaron que la apuesta por Argentina responde al potencial del país en el desarrollo tecnológico y la innovación. “Esperamos construir alianzas duraderas y contribuir al éxito continuo de Argentina como centro de excelencia en cloud e inteligencia artificial”, expresaron.

El CEO de Beyond, Alan Paton, destacó además el respaldo recibido por parte del Gobierno nacional. En particular, agradeció al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, y al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, por “el tiempo, la apertura y el apoyo” brindados durante el proceso.

“Está claro que existe un compromiso real con el impulso de la innovación y la inversión internacional, y nos entusiasma estar construyendo algo significativo juntos en Argentina”, sostuvo Paton.