Clima con lluvias en Buenos Aires y el conurbano: a qué hora llueve y el pronóstico del tiempo

Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano: el pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Buenos Aires y alrededores y confirmó que llegarán las lluvias. Este sábado 16 de mayo, el cielo se encontrará mayormente nublado por la mañana, pero se esperan lluvias aisladas por la tarde y lloviznas por la noche. Mientras que la temperatura se ubicará entre los 12°C de mínima y los 17°C de máxima.

El domingo 17, de acuerdo al SMN, volverá a haber un fuerte descenso de la temperatura que se encontrará entre los 7°C de mínima y una máxima de 15°C, mientras que eñ cielo se encontrará mayormente nublado.

Pronóstico de la próxima semana en el AMBA, según el SMN

Además, el SMN adelantó el pronóstico del tiempo para la próxima semana de mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):

Lunes 18: continuará el frío con una mínima de 6°C y una máxima de 16°C, pero el cielo se encontrará despejado todo el día.

y una máxima de 16°C, pero el cielo se encontrará despejado todo el día. Martes 19: el cielo continuará soleado y subirá levemente la temperatura al encontrarse entre una mínima de 6°C y una máxima de 19°C.

el cielo continuará soleado y subirá levemente la temperatura al encontrarse entre una y Miércoles 20: regresará la nubosidad y la temperatura se colocará entre los 7°C de mínima y 16°C de máxima.

regresará la nubosidad y la temperatura se colocará entre los 7°C de mínima y 16°C de máxima. Jueves 21: el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y la temperatura se encontrará entre los 8°C de mínima y 16°C de máxima.

El frío se mantendrá durante toda la semana en Buenos Aires, según el SMN

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos, tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.