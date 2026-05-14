Orgullo por el cohete de estudiantes argentinos que podría romper la barrera del sonido en un torneo en Texas

Por tercer año consecutivo, estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) se preparan para dejar una huella internacional en la International Rocket Engineering Competition (IREC), que se realizará del 15 al 20 de junio en Texas, Estados Unidos.

El equipo ITBA Rocketry Team presentó un ambicioso proyecto: un cohete supersónico bautizado “Aconcagua”, diseñado para competir en la categoría 30k COTS, que exige alcanzar una altitud de 30.000 pies, equivalentes a unos 10 kilómetros.

Este desarrollo busca superar un récord sin precedentes para Argentina, ya que sería la primera vez que un equipo universitario nacional logra superar la barrera del sonido, con una velocidad estimada en Mach 2. El desafío técnico es enorme y el entusiasmo del grupo crece.

Conformado por más de 60 estudiantes provenientes de diferentes carreras del ITBA, el equipo trabaja bajo la dirección del profesor e investigador Patricio Pedreira. Su labor abarca desde el diseño y fabricación del cohete hasta áreas especializadas como aeroestructuras, aerodinámica, aviónica y materiales compuestos.

El equipo ITBA Rocketry Team competirá en Texas por tercer año consecutivo.

Además, el grupo realiza simulaciones de trayectoria, construye el fuselaje, integra la electrónica y valida cada componente con rigurosas pruebas técnicas para asegurar el correcto desempeño del vehículo durante el vuelo.

El recorrido y logros del equipo de estudiantes argentinos

Para el ciclo 2025-2026, los objetivos son claros: alcanzar un apogeo de 10 kilómetros y romper la barrera del sonido, metas que serían un hito histórico para la cohetería universitaria argentina.

Desde su creación en 2022, el ITBA Rocketry Team ha crecido en experiencia y complejidad técnica. En su debut internacional en 2023, participaron con el cohete Theros I en la categoría 10k COTS, obteniendo el puesto 42° en su categoría y 62° en el ranking general entre 143 equipos.

En la edición 2024, lograron posicionarse entre los 20 mejores equipos en Diseño y Construcción, consolidando su prestigio en la ingeniería aeroespacial universitaria a nivel internacional.

Este año, el salto técnico es notable: el equipo vuelve a la competencia en una categoría que triplica la altitud objetivo respecto de sus participaciones anteriores, lo que implica un desafío mucho mayor.

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires, reconocido por su enfoque en ingeniería, tecnología y negocios, impulsa esta iniciativa como parte de su compromiso con la investigación, la innovación y el desarrollo científico aplicado.

Así, el ITBA Rocketry Team se prepara para dejar una marca histórica y demostrar que la ingeniería argentina puede competir y destacarse en los escenarios más exigentes del mundo aeroespacial.