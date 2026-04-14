Impacto por los desafíos que enfrentará Artemis III para llevar humanos de nuevo a la Luna en 2027

El exitoso regreso de la misión Artemis II abrió un nuevo capítulo en la exploración espacial, pero la NASA ya dirige su mirada hacia Artemis III, la próxima gran operación que buscará devolver a la humanidad a la superficie lunar y sentar bases para una presencia sostenida.

Mientras la cápsula Orion y su tripulación completaban un histórico recorrido de más de 1.126 millones de kilómetros y amerizaban frente a San Diego, la agencia espacial estadounidense organizaba encuentros estratégicos para definir los detalles técnicos y logísticos del siguiente desafío.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, afirmó que “hay muchas cosas que, según la información de la que disponemos hoy y los comentarios de nuestros proveedores, sabemos que son factibles”. Esto refleja el compromiso y la confianza que genera el programa Artemis tras la exitosa prueba orbital.

Artemis III, previsto para mediados de 2027, tendrá como meta principal lograr el acoplamiento en órbita de la cápsula Orion con uno o ambos módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin, denominados Starship y Blue Moon. Estas naves representan la máxima innovación tecnológica fruto de la colaboración público-privada.

Sin embargo, la misión no realizará un descenso inmediato a la superficie lunar. La NASA optó por una fase intermedia en la que la nave Orion permanecerá en órbita, permitiendo probar la transferencia segura entre la cápsula y los módulos de aterrizaje. Esta decisión se tomó tras un análisis exhaustivo de riesgos y capacidades técnicas.

Isaacman explicó que existen dos posibles órbitas para Artemis III: la terrestre baja y la terrestre alta. “Todos podremos hacernos una idea de qué camino probablemente tomaremos en función del ritmo de lanzamiento de nuestros dos proveedores de HLS”, señaló, destacando que la sincronización entre las diferentes naves será clave para el éxito.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, confirmó que ya se registran avances importantes en el desarrollo del hardware para Artemis III. Algunos componentes del cohete SLS ya están en el Centro Espacial Kennedy, mientras que otros llegarán desde Luisiana en las próximas semanas, preparando el terreno para la misión.

Una de las imágenes que dejó la misión Artemis II desde la Luna (NASA).

Los módulos Starship y Blue Moon aún no realizaron vuelos orbitales ni demostraron su capacidad para reabastecerse de combustible fuera de la Tierra, un requisito fundamental para los aterrizajes tripulados en la Luna. Por su parte, Starship completó once vuelos de prueba suborbitales, con los dos últimos considerados exitosos, pero todavía debe validar su funcionamiento en condiciones lunares.

La cápsula Orion, que ya demostró su resistencia en Artemis II, también necesita mejoras. Durante esa misión, el sistema de propulsión Integrity presentó una fuga de helio que obliga a rediseñar las válvulas de presión, y el inodoro de la nave tuvo fallas que se corregirán antes del próximo vuelo. Kshatriya remarcó: “Estamos actuando con toda seriedad y procediendo lo más rápido posible”.

Los retos para la próxima misión lunar de la NASA

La selección de la tripulación para Artemis III genera gran expectativa. Kshatriya adelantó que los nombres se anunciarán “pronto”, y que los astronautas serán elegidos por su experiencia, diversidad y capacidad para operar en ambientes extremos. Ellos tendrán la misión de ejecutar maniobras de acoplamiento, validar transferencias y preparar el camino para el regreso lunar.

Además de la tecnología y la tripulación, Artemis III será un esfuerzo internacional. La NASA trabaja con la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea para fortalecer la infraestructura y compartir conocimientos, consolidando una alianza global que garantice la continuidad y sostenibilidad del programa.

El legado de Artemis II fue fundamental para sentar las bases técnicas y humanas de este nuevo ciclo. Más allá del récord de distancia y las imágenes inéditas de la cara oculta lunar, su mayor valor fue certificar los sistemas vitales y protocolos de seguridad que Artemis III deberá superar.

De cara al futuro, Artemis IV buscará llevar astronautas a caminar cerca del polo sur de la Luna y construir una base permanente antes de 2032, un paso esencial para preparar la llegada humana a Marte. Para que eso sea posible, Artemis III debe validar cada sistema crítico, desde el acoplamiento hasta el soporte vital y la coordinación logística con los socios privados.

El cronograma de la NASA contempla ensayos, revisiones y pruebas en los próximos meses, con la participación de miles de especialistas en distintos centros de Estados Unidos. El éxito de Artemis III será fundamental para mantener la credibilidad y continuidad del programa lunar.

Isaacman cerró con una frase que resume la ambición de la NASA: “Esto es solo el principio. Vamos a retomar esto con frecuencia, enviando misiones a la Luna, hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base”. La humanidad está lista para dar un nuevo gran salto hacia el espacio.