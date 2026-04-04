Artemis III: qué ciudades argentinas se ven en las imágenes de la NASA

Artemis III es la nueva misión de la NASA.

La misión Artemis II de la NASA despegó el pasado 1 de abril desde el Kennedy Space Center en Florida y el comandante Reid Wiseman capturó una serie de imágenes históricas que muestran a la Tierra como un globo azul brillante en la inmensidad del espacio. En estas fotografías, se distinguen con claridad diversos puntos geográficos, destacándose la presencia de Buenos Aires y otras ciudades argentinas junto a la visualización de Venus.

El registro permite apreciar detalles atmosféricos únicos, como la luz zodiacal sobre el horizonte y el resplandor de las auroras en las zonas polares. El material distribuido por la NASA ofrece una perspectiva profunda del planeta, donde también se reconocen las siluetas de África y Europa.

Además de Buenos Aires, en las imágenes se pueden ver pequeños puntos lumínicos de ciudades como Neuquén, Rosario, Mar del Plata y Mendoza. "El sur está hacia arriba y podemos ver claramente el desierto del Sahara y la península ibérica, Sudamérica tras las nubes a la derecha, la delgada atmósfera que nos mantiene vivos, y auroras (en verde) en ambas regiones polares. Se ven las luces de Buenos Aires y también de varias ciudades argentinas, de Chile y Brasil. El reflejo cerca del centro es probablemente en la ventana de Orión", explicó el astrónomo y físico Guillermo Abramson, en diálogo con Infobae.

Con una tripulación de cuatro astronautas, la nave tiene como objetivo completar un trayecto de 10 días y más de un millón de kilómetros, que incluye rodear la cara oculta de la Luna. El proyecto marca el regreso de los viajes tripulados a la órbita lunar tras medio siglo, generando un impacto global a través de las transmisiones enviadas desde el espacio.

Foto de la NASA.

En las capturas, las auroras boreales aparecen como destellos verdes característicos, mientras la luz zodiacal se manifiesta como una franja luminosa sobre la curvatura terrestre. Estas imágenes documentan el avance de la misión en su camino de regreso, consolidando un registro sin precedentes de la superficie terrestre desde el exterior.

Así encendió los propulsores la cápsula Orión el jueves pasado

La cápsula Orión, que transportó a cuatro astronautas en el marco de la misión Artemis II de la NASA, completó el pasado jueves una maniobra determinante de encendido de propulsores. Este movimiento técnico permitió que la tripulación abandonara la órbita terrestre para dirigirse hacia la Luna, con el propósito de alcanzar la distancia más remota a la que el ser humano haya viajado en el espacio exterior hasta la fecha.

El resultado favorable de la operación posicionó a la nave en una trayectoria que permitió su ingreso a la zona de influencia gravitatoria lunar durante la mañana del domingo. Con este avance, los tripulantes se prepararon para superar la marca histórica de alejamiento que pertenecía a la misión Apolo 13 desde el año 1970.