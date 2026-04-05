Impacto por el récord de distancia que rompieron los astronautas de Artemis II rumbo a la Luna

Los astronautas del Artemis II rompieron el récord de distancia en órbita rumbo a la Luna.

La misión Artemis II de la NASA marcó un hito histórico al llevar a sus astronautas más lejos de la Tierra que cualquier tripulación humana desde hace más de cinco décadas. El lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, impulsó a Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen a orbitar nuestro planeta a una distancia de casi 70.400 kilómetros, un récord mundial que sentó las bases para el viaje rumbo a la Luna.

En esta travesía de aproximadamente 10 días, la cápsula Orión pasó por rigurosas pruebas de sistemas vitales, comunicaciones y soporte a bordo. Norm Knight, director de la Dirección de Operaciones de Vuelo de la NASA, remarcó: “Nos aseguramos de que los sistemas de soporte vital funcionen, de que la nave esté en buen estado y de que haya redundancia en las comunicaciones y otros equipos clave”.

Tras superar algunos inconvenientes menores, como un breve corte en las comunicaciones y un problema sanitario resuelto rápidamente, la misión siguió su curso previsto. El 1 de abril a las 18:35 EDT, la nave inició una órbita terrestre que la llevó al récord de altitud antes de encender nuevamente sus motores para la maniobra de inyección translunar (TLI), programada para las 20:12 EDT (21:12 hora argentina).

Esta maniobra clave impulsará a Orión fuera de la órbita terrestre hacia la Luna, estableciendo una trayectoria de retorno libre que permitirá a la tripulación volver a la Tierra sin necesidad de maniobras adicionales. Según la NASA, “la inyección translunar es el último encendido importante del motor de la misión” y representa un punto de inflexión fundamental para la exploración espacial tripulada.

El viaje no solo busca sobrevolar la Luna, sino también capturar imágenes inéditas de su cara oculta, un territorio aún poco explorado por la humanidad. La cápsula alcanzará una distancia máxima de 402.000 kilómetros de nuestro planeta, superando el récord del Apolo 13, y convirtiendo a Koch, Wiseman, Glover y Hansen en los humanos que más lejos viajaron en la historia.

Los astronautas del Artemis II rompieron el récord de distancia en órbita rumbo a la Luna.

Esta hazaña tecnológica también destaca la cooperación internacional, reflejada en la participación de Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. La misión tiene un itinerario de 10 días que incluye cuatro jornadas para salir de la influencia terrestre, un sobrevuelo lunar y cuatro días de regreso.

El plan de vuelo dibuja una trayectoria en forma de 8 alrededor de la Luna, elegida por su seguridad y simplicidad. Esta ruta permite que la nave regrese a la Tierra sin maniobras complejas, minimizando riesgos para la tripulación y allanando el camino para futuras misiones con aterrizajes lunares.

Los objetivos de Artemis II

El éxito de Artemis II representa el primer viaje humano fuera de la órbita terrestre baja desde la misión Apolo 17 en 1972. Los astronautas sobrevolarán la Luna el sexto día y, tras completar la vuelta, comenzarán el retorno programado para el décimo día. Este recorrido servirá como banco de pruebas para sistemas críticos que definirán la viabilidad de futuros vuelos tripulados a la Luna y más allá.

La NASA ya proyecta misiones más ambiciosas: en 2027, Artemis III buscará realizar el acoplamiento de módulos de aterrizaje en órbita lunar, y en 2028 Artemis IV planea enviar astronautas a la superficie lunar. El objetivo final es establecer una base permanente cerca del polo sur del satélite, aprovechando sus recursos para investigación y operaciones a largo plazo.

Durante la misión, la tripulación realizará experimentos científicos y pruebas para entender mejor el impacto de la radiación espacial en el cuerpo humano, además de enviar imágenes inéditas que enriquecerán el conocimiento y la exploración espacial. Estos avances fortalecen la preparación para futuros viajes interplanetarios.

La coordinación entre los equipos en la Tierra y los astronautas en el espacio muestra el progreso tecnológico y la capacidad para gestionar riesgos en condiciones extremas. Los resultados de Artemis II influirán en el diseño de nuevas naves y protocolos, tanto para la Luna como para futuras expediciones a Marte.

Con el amerizaje seguro de la cápsula Orión y su tripulación, se cerrará un capítulo emblemático en la exploración moderna, abriendo la puerta a una presencia humana más sostenida fuera de nuestro planeta. Este logro también reafirma el liderazgo de la NASA y la colaboración internacional en esta nueva era lunar.