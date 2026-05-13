Certificación de inglés gratis: cómo acreditar los conocimientos para trabajar de manera fácil y sin pagar.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó las microcredenciales para certificar conocimentos de inglés, en el marco de su proyecto Ciudad Bilingüe, el cual cuenta con cursos gratuitos de idiomas. La nueva propuesta es gratuita y está disponible para quienes buscan acreditar sus conocimientos de inglés de manera oficial y potenciar su perfil profesional.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación porteño y está apuntada especialmente a personas que ya cuentan con manejo previo del idioma y necesitan una certificación para mejorar sus oportunidades laborales.

Cómo funciona la certificación de inglés del Gobierno de la Ciudad

Las microcredenciales lanzadas por el Gobierno de la Ciudad son acreditaciones digitales que certifican competencias concretas en inglés relacionadas con el mundo laboral. Cada microcredencial incorpora información verificable sobre las habilidades evaluadas, lo que permite incluirla fácilmente en currículums, perfiles profesionales y plataformas laborales como LinkedIn.

El Gobierno de la Ciudad ofrece certificaciones de inglés gratis.

La propuesta contempla dos áreas principales. Por un lado, la lectura y escritura en inglés, enfocada en la comprensión de textos y la redacción en contextos laborales. Por otro, la comunicación oral en inglés, orientada a la interacción y expresión en situaciones habituales dentro del ámbito profesional.

El objetivo de estas microcredenciales es ampliar las oportunidades de formación y certificación orientadas al empleo. En un mercado laboral donde el inglés es cada vez más solicitado, contar con una acreditación oficial puede representar una ventaja al momento de buscar trabajo o mejorar el perfil profesional.

Lo mejor de todo es que, al tratarse de una credencial digital verificable, los vecinos de la ciudad van a poder compartirla en redes profesionales, adjuntarla en postulaciones laborales y utilizarla como respaldo de sus conocimientos de inglés en distintos ámbitos laborales y académicos.

Cómo obtener la certificación gratuita de inglés

La convocatoria está dirigida a personas que ya poseen conocimientos previos del idioma y desean certificarse oficialmente sin tener que pagar exámenes privados o internacionales.

Para participar, los interesados deben completar primero una instancia virtual. Luego, podrán inscribirse a una evaluación presencial que incluye una parte escrita y otra oral, con el objetivo de acreditar el manejo integral del idioma inglés.

Desde el Gobierno de la Ciudad informaron que ya se encuentra disponible un primer cronograma de evaluaciones. Toda la información se encuentra detallada en la página oficial de Ciudad Bilingüe, junto a la oferta de cursos en diferentes barrios.