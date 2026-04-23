Aprender gratis inglés en la Ciudad: cursos virtuales y sin horarios para adultos. FOTO: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En pos de volver a la Ciudad de Buenos Aires bilingüe, el Gobierno de la misma tiene disponible cursos sincrónicos y asincrónicos de inglés, completamente gratuitos. La primera opción consiste de encuentros virtuales pero en un día y horario acordado, en cambio, la segunda es ideal para quienes tienen tiempo acotado para estudiar, ya que lo pueden hacer de modo autogestiva a través de una plataforma.

"Potenciamos la Ciudad brindando cursos de inglés para los empleados que se desempeñan en sectores estratégicos y para todos los vecinos. Con propuestas sincrónicas, asincrónicas y la posibilidad de certificar conocimientos previos a través de Microcredenciales, brindamos una herramienta clave para enfrentar los desafíos del mundo laboral globalizado", explican desde la página del Gobierno de la Ciudad.

Cómo son los cursos de inglés del Gobierno de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad ofrece dos modalidades para aprender gratis inglés: sincrónica y autogestiva. En el primer caso, "las clases están pensada para quienes valoran el intercambio directo, la guía de un docente y la práctica activa del idioma en cada encuentro", en este sentido, "las clase se dictan en vivo, en días y horarios pautados, a través de una plataforma virtual. Cada grupo cuenta con un profesor que acompaña el proceso de aprendizaje, propone actividades dinámicas y brinda devoluciones personalizadas para fortalecer la comprensión y la expresión oral y escrita".

El Gobierno de la Ciudad ofrece la posibilidad de estudiar inglés gratis.

Por su parte, las clases autogestivas son parte de "una propuesta de formación 100% virtual y autoasistida, pensada para quienes quieren incorporar o mejorar un segundo idioma sin depender de horarios ni clases en vivo". Al respecto, desde el Gobierno de la Ciudad explican: "A través de clases autogestionadas, podés acceder a los contenidos cuando quieras y desde donde estés: desde tu casa, en una pausa del trabajo o en el momento que mejor se adapte a tu rutina. Vos elegís el ritmo y el tiempo de estudio". Y aclaran: "La plataforma ofrece materiales claros, dinámicos y prácticos, diseñados para facilitar el aprendizaje progresivo y autónomo. Cada módulo te permite avanzar paso a paso, reforzar lo aprendido y volver a los contenidos las veces que lo necesites".

Lo mejor de todo es que quienes no cuentan con computadora o conexión pueden ir a tomar sus clases a puntos digitales. "Si formás parte del programa, podés acercarte a alguno de los puntos digitales de la Ciudad y hacer uso de las instalaciones y del equipamiento", explican desde el ente gubernamental. Las sedes son la Biblioteca Güiraldes, la IFTS Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson y el CFP N.º 10 – Anexo Fraga. Cada uno de ellos funciona en un horario determinado que se puede conocer a través de la página de Ciudad Bilingüe.