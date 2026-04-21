Así será el nuevo puente que unirá Argentina con Paraguay

El Gobierno de Paraguay anunció la construcción de un nuevo puente binacional que unirá Pozo Hondo con Misión La Paz, en la provincia de Salta.

El proyecto forma parte del Corredor Vial Bioceánico, un trazado de más de 3.400 kilómetros que busca unir el centro-oeste de Brasil con el Chaco paraguayo, reduciendo tiempos y distancias para el transporte de mercaderías que hoy dependen de rutas más largas o de los puertos atlánticos.

"El Estado va a construir y financiar el 100 por ciento del puente que va a conectar Pozo Hondo con La Paz y realmente eso va a significar un cambio trascendental”, destacó el jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña, en una visita a la región chaqueña, acompañado por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, en el marco de una jornada de verificación de avances de tareas.

¿Cómo será el puente que unirá Argentina con Paraguay?

El puente binacional cruzará el río Pilcomayo, frontera natural entre ambos países, y conectará dos localidades que hoy carecen de un cruce permanente apto para el tránsito pesado. El diseño del cruce está a cargo del consorcio Chaco Consultora, cuyo informe final estaba previsto para fines de abril.

La estructura se integrará al tercer tramo del Corredor Vial Bioceánico, que contempla además la pavimentación de 224 kilómetros entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, en el departamento paraguayo de Boquerón.

Según Julio Ríos, encargado de despacho de la Dirección de Planificación Vial del Ministerio de Obras Públicas paraguayo, “el financiamiento podría ser a través del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), pero no está definido”.

Las proyecciones previas al anuncio estimaban que el puente debía estar concluido entre fines de 2026 e inicios de 2027, aunque la incorporación de nuevas variables al cronograma podría alterar esos plazos.

El departamento salteño de Rivadavia es el territorio argentino más directamente beneficiado. Se trata de una zona históricamente aislada, con infraestructura vial deficiente y escasa conectividad con los principales centros económicos del país.

La habilitación del paso también será relevante para el comercio exterior. Con el puente operativo, las cargas con destino a los puertos del norte de Chile (Antofagasta, Mejillones e Iquique) contarían con una ruta más directa hacia el Pacífico, lo que impactará en los costos de flete y en la competitividad de los productos regionales en mercados externos, especialmente los asiáticos.