Obra pública: otro municipio se hará cargo de una obra clave abandonada por Milei

La Municipalidad de Tres Arroyos anunció que se hará cargo de las tareas de repavimentación de un punto neurálgico de la Ruta 228, obra abandonada por el gobierno de Javier Milei.

Con una inversión de 240 millones de pesos, incluirá la colocación de semáforos y la construcción de puentes peatonales y rotondas. Desde el Ejecutivo local indicaron que se aguarda por la autorización definitiva luego de meses de trámites ante Vialidad Nacional.

¿Cómo es la obra en la Ruta Nacional 228 que Tres Arroyos busca reactivar?

Con fondos íntegramente propios, Tres Arroyos destinará 240 millones para trabajar sobre la traza de la Ruta 228 desde su intersección con la Ruta Nacional 3 hasta su paso sobre las vías del ferrocarril.

Según la nota presentada a Vialidad Nacional, las tareas implicarán colocar semáforos vehiculares en el cruce de la Ruta Nacional 228 con la calle Rocha y con la Avenida Almafuerte, lugar donde también se prevé construir una rotonda. Además, se emplazará un puente peatonal, a la altura de La Rioja, y la reparación del asfalto en la zona de las vías.

En paralelo, la solicitud busca colocar semáforos a lo largo de la Ruta Nacional 3, en los cruces con las calles French, Bolívar y San Martín. En este último nodo, también se pondrá una rotonda, al igual que en la avenida Caseros, donde se le sumará un semáforo. El listado se completa con puentes peatonales a la altura de la calle Isabel la Católica y otro en Rauch.

Desde el Ejecutivo local alertaron que en la actualidad los vehículos deben transitar a 10 kilómetros por hora a la vera de las vías del ferrocarril. “Hoy los camiones y los autos se cruzan de carril y la verdad que no ocurrieron accidentes, por suerte nomás”, confiaron desde la Municipalidad a Página 12.

La intendencia pretende así intervenir en alrededor de 90 metros. En la misma sintonía, tramitan también la autorización con Ferroexpreso Pampeano, la firma concesionaria de la línea del ferrocarril que en ese punto atraviesa la ruta, y se ocupan de hacer su pequeña parte.