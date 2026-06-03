Romi Scalora ubicó en vivo a Mariana Brey.

Este miércoles 3 de mayo se desarrolló una nueva marcha del Ni Una Menos, la cual se lleva a cabo todos los años desde hace ya una década, para visibilizar el reclamo de miles de familias que sufren la pérdida de una de los suyos producto de un femicidio. Desde luego, la manifestación de este 2026 quedó marcada por lo ocurrido hace pocos días con Agostina Vega, la joven de 14 años que fue violada y asesinada en Córdoba.

Un evento de semejantes características tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, incluyendo el programa que Mariana Brey conduce en Bondi. Esta última hizo muestra nuevamente de su desaprobación con el feminismo, aún en una fecha tan sensible, razón por la cual Romi Scalora tuvo que salir al cruce y poner de manifiesto la importancia que tiene la movilización.

El cruce de Romi Scalora y Mariana Brey por el Ni Una Menos

"Vos podés odiar a las feministas, podés odiar a las que se dejan el pelo en el sobaco, las podés odiar. Pero si a vos te enoja más eso que a un tipo que va y descuartiza a una nena de 14 años, tenés un problema, porque empatizás con un asesino en lugar de con un montón de minas que, haciendo lo que pueden, bien o mal, salen a la calle a decir basta", expuso la panelista.

La marcha del Ni Una Menos de este 2026.

"No necesariamente es un tema de odio. Me parece que odiar no es beneficioso para nadie, por ningún motivo y en ningún contexto. Creo que a veces pasa que las feministas creen que representan a las mujeres y muchas mujeres no nos sentimos representadas con esas feministas, que lo que hacen es política", respondió Brey.

"¿Vos hoy estás de acuerdo con esta marcha?", la interpeló Scalora. "Sí, con esta marcha sí", replicó su compañera. "Lamento decirte que sos feminista", le deslizó. "¿Vos me escuchaste a mí decir que no lo soy? Es importante escuchar lo que uno dice, lo que digo es que ciertas representantes del feminismo, que se clavan la bandera creyendo que son las únicas, porque van a una marcha cuando les conviene y depende a quién estén representando, esas feministas a mí no me representan. Eso no significa ni que las odie, ni que no las quiera, ni que no me gusta lo que hagan. Que sigan haciendo lo que quieran. Después bancate la crítica y la opinión de otros", sostuvo Brey.

En esa misma línea, aseguró: "Yo no necesito ir a la marcha para ser feminista y para defender la vida. No voy ni aunque esté en mi casa, no entiendo que resuelve la marcha el día después. Si vos me decís 'yo hago la marcha y mañana algo cambia', yo ahí estoy". Fue allí cuando Denise Dumas la interrumpió: "Si cambió, Mariana. Desde que se empezó a hacer la marcha, por lo menos cambió que se hable, si cambió".

"Lo que tiene que cambiar es un Congreso. Cuando vos tenés leyes que son más estrictas y severas para los violadores, para los que abusan, para los delitos graves, ahí está el Congreso, que son los que nos representan a nosotros porque por eso los votamos, para que voten a favor de esas leyes. Tendría que ser unánime, no puede ser que sea selectivo", opinó Brey.

"El movimiento popular de mujeres hizo, entre otras cosas, que se instaure la figura de femicidio. La presión social, todos los derechos se ganaron de la misma manera. También convengamos que la figura del femicidio es muy cuestionada", espetó Scalora. "¿Qué cambió?", se jactó Brey. "Cambiaron las penas en relación a un hombre que mata a una mujer", sentenció Dumas.