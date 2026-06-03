César Angeleri: el brillo de un guitarrista exquisito llega al escenario de Bargoglio.

César Angeleri es un guitarrista excelso. Tiene manos de guitarrista, melodías en sus palabras, la pausa justa. Abrazó por primera vez una guitarra cuando tenía cinco años y ahí sigue, fiel a su amor por el instrumento que lo acompaña a recorrer el mundo y sus escenarios, los festivales de aquí, allá y de todas partes.

“Empecé a los cinco años. Mi viejo me compró una guitarra, él era guitarrista de las radios. Antes, en las radios, tocaban dos o tres violeros, en vivo. Venían los cantores al estudio y los guitarristas acompañaban. Bueno, mi viejo hacía ese laburo. Tocaba música cuyana, zambas, mucho folklore. Y me compró la primera guitarra a los cinco años. Y ahí empiezo a tocar”, rememora Angeleri y la sonrisa lo ilumina.

En su estudio, una antigua consola de interminable cantidad de canales guarda ecos de grabaciones, ensayos, infinitos arreglos. El tango, siempre la música popular, las cuerdas de la guitarra, el infinito vínculo con cada una de las cinco guitarras que lo acompañan en su vida de músico profesional. De músico con otros músicos, acompañando a voces emblemáticas, sosteniendo formaciones de cuerdas, aprendiendo siempre.

Su extensa trayectoria dentro de la música de Buenos Aires, le permitió transitar escenarios nacionales e internacionales. España, Italia, Suiza, Alemania, Francia, Portugal, Japón, China, Cuba, Brasil, Colombia, Australia, son algunos de los lugares del mundo donde aterrizó con su música.

Su discografía es amplia. Comparte grabaciones con el maestro Gustavo Beytelmann, es un especialista en la instrumentación de guitarras, se destacan sus producciones con formaciones de quintetos, cuartetos y tríos, el Teatro Colón -acaso el mayor coliseo del país- lo ha recibido en su escenario en innumerables ocasiones (como solista invitado en varias oportunidades, junto a Horacio Lavandera, para el estreno mundial de la “Sinfonía Argentina”. Y nuevamente en la reapertura de dicho coliseo en 2021 con el concierto inaugural junto a Juan José Mosalini, en el marco de los homenajes al compositor Astor Piazzolla).

Los arreglos de Angeleri han recibido elogios de músicos de la trayectoria de Egberto Gismonti, las producciones musicales en las que se desempeña como arreglador y director han sido galardonadas en reiteradas oportunidades, ganó Gardel de Tango por la dirección musical e interpretación del disco de Guillermo Fernández “De criollos y tangueros”.

El disco “Punto de Partida” sigue dándole al guitarrista un lugar de privilegio. Este año se presentó en París y en octubre volverá a cruzar el Atlántico para tocar en España. Ha llevado muchas veces su música al Teatro Colón. “Cada vez que entro al Salón Dorado del Teatro Colón siento una emoción difícil de explicar. Es un lugar que tiene historia, belleza y una energía muy especial para quienes vivimos la música de una manera profunda. Estar ahí siempre representa algo importante en mi camino. Y cuando levanto la vista y veo gente que me acompaña desde hace tantos años, amigos, colegas y público querido, la emoción es todavía más grande. Sentir ese cariño y ese acompañamiento constante es algo que valoro enormemente y que me sigue movilizando cada vez que subo a un escenario tan emblemático como este”, dice acerca del teatro más importante del país y acaso uno de los más hermosos del mundo.

César Angeleri: el brillo de un guitarrista exquisito llega al escenario de Bargoglio.

Angeleri nació en la Ciudad de Buenos Aires y su extensa trayectoria en la música argentina se fundamenta en un profundo conocimiento de la tradición musical, adquirido a través de su historia familiar y una sólida formación profesional. A lo largo de su carrera, ha colaborado con figuras icónicas como Ariel Ramírez, Eduardo Lagos, Jaime Torres y Eduardo Falú.

En el ámbito del tango, ha sido parte de prestigiosas agrupaciones dirigidas por maestros como Atilio Stampone, Oscar Cardozo Ocampo, Walter Ríos, José Colángelo, Leopoldo Federico y Antonio Agri. Además, ha trabajado como acompañante y productor para artistas de renombre como Guillermo Fernández, José Ángel Trelles, Horacio Ferrer, Rubén Juárez, Raúl Lavié y María Graña.

En su carrera internacional, César ha representado al tango en Europa, Asia y América, tanto como solista como en diversas formaciones: Dúo de cello y guitarra en Alemania junto a Germán Prentki. Trío de guitarra, viola y piano en Francia con Nicolás Peyrat (viola) y Diego Aubía (piano). Trío de guitarra, piano y bandoneón en España con Polly Ferman (piano) y Daniel Binelli (bandoneón). Dúo de guitarra y bandoneón en España con Daniel Binelli.

En Buenos Aires, lidera su propio cuarteto, acompañado por Sebastián Henríquez (guitarra), Pablo Farhat (violín) y Guido Martínez (contrabajo y bajo eléctrico). Como docente, César es titular de la cátedra de Guitarra en el Tango en el Conservatorio Manuel de Falla, y ha dictado numerosas masterclasses en distintas ciudades del mundo, compartiendo su vasto conocimiento y experiencia en la música argentina.

Lo que viene será el viernes 5 de junio, en Bargoglio (Bacacay 2414, CABA). El ya clásico reducto del barrio de Flores será escenario de “Entrecuerdas”, el concierto que Angeleri presentará junto a su cuarteto y la voz de Marcelo Balsells. La propuesta recorrerá distintas obras del tango y la música argentina, combinando composiciones originales con repertorio de grandes autores como Gardel, Piazzolla, Salgán y Gobbi entre otros.

El cuarteto está integrado por Guido Martínez en contrabajo y bajo eléctrico, Pablo Farhat en violín y Sebastián Henríquez en guitarra. Marcelo Balsells, de extensa trayectoria nacional e internacional, fue integrante histórico de Opus Cuatro y ha compartido escenarios con grandes referentes de la música popular argentina. Su interpretación y experiencia aportan una identidad propia a este encuentro musical.